幼兒園不能教注音？學者：小朋友早學助進入閱讀世界

學者主張，幼兒園就應該教注意符號。（林志成攝）

友善列印
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教育部2009年為幼兒家長印了一份《爸爸媽媽放輕鬆》手冊，裡面提到「學前階段本來就不該教注音」、「先學注音，無關日後的學習成就」。不過，這樣的說法今天遭一群專家反駁，他們認為，應該讓幼兒早點學注音，及早進入閱讀世界。

台灣閱讀協會今天舉辦「ㄅㄆㄇ及早教、及早學：幫助兒童探索知識和想像世界」座談會，與會專家認為，注音的學習可以提早到學前進行，幼兒不但學得會，這樣的早期學習，對入學後的讀寫發展有很大助益，尤其對弱勢或有學習困難的幼兒幫助甚大。

注音符號的學習未納入現行幼兒園教保活動課程大綱，有些幼兒園從小班就開始教，有的在大班下學期幼小銜接課程時才教，極少數幼兒園完全不教。此情形造成家長的焦慮、國小教師的困擾及教育不均現象。

清大教育與學習科技學系講座教授柯華葳說，現在許多幼兒園不教注音符號，而小學一年級前十周才密集學習，這造成許多小朋友的挫折。她曾遇過一個小一生，說學習注音符號讓他「生不如死」，讓人不忍。

柯華葳表示，現在僅在小一前十周教注音符號實在不夠，應該採分散式學習，讓他們從五歲到小二這三年時間慢慢學注音符號，這樣可減輕小朋友的學習痛苦，效果也比較好。

台東大學師範學院院長曾世杰表示，之前有學者在台東進行早期閱讀教學實驗發現，幼兒園大班兒童可以學注音，而且學得很快樂；大班時學注音的效果，可以延續到小一；弱勢兒童大班時未學注音，會一上學就遙遙落後。

彰師大特教系教授助理教授呂偉白表示，學習障礙兒童的出現率為5％至10％，其中有80％的學習障礙兒童為讀寫障礙，他們多數在學前注音符號的學習就已經出現徵兆。因此，幼兒園教注音符號可以提早發現高危險群的讀寫困難幼兒，及時進行補救教學，可以減輕他們日後在學業上的困難。

台灣閱讀協會有兩點主張，一、從高風險弱勢幼兒開始，投入資源進注音教學實驗，提升兒童閱讀成功的機會；二、政府應鼓勵學界投入注音教學研究、改善幼兒師資培育課程、提供現職教師相關研習、並研發幼兒注音學習相關的教材教法。

(中時 )

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