台南新市白蓮霧節周日登場 量身打造主題曲

2018年06月20日 10:58 中時 莊曜聰

新市白蓮霧達人鄭明堂表示，白蓮霧酸甜合度，現在吃正是時候。（莊曜聰攝）

目前新市栽種白蓮霧面積約5公頃，受到氣候炎熱少雨影響，今年落果狀況較為嚴重，因此產量略減，約在1萬台斤左右，但價格變化不大，每台斤約250到300元，新市區公所將於6月23日舉辦白蓮霧產業文化節，遠東科大流行音樂產業管理系還特別製作「白鈴鐺」做為代言歌曲。

新市白蓮霧復育已經邁入第15年，白蓮霧產銷班班長鄭明堂表示，由於栽培不易，加上極端氣候影響，今年收成狀況不如預期，甜度稍微受到影響，平均甜度大約落在10度左右，鄭明堂說，6月底白蓮霧熟透的「在欉白」，是最好吃的時刻。

鄭明堂指出，白蓮霧樹種植重點在於病蟲害防治及栽培管理，透過不斷改良栽培技術，熟成後的脆度、甜度上並不輸其他蓮霧；新市區公所主秘王友德表示，全區從一度剩下不到百株，到今年統計已經有逾500株白蓮霧樹，顯示搶救白蓮霧樹已有明顯成效，目前有10位農民加入產銷班，每年在白蓮霧節期間供應市場，不少民眾也當成家樹種植。

今年白蓮霧節產業活動將在23日登場，由單車活動打頭陣，在主場地的新市區三里活動中心，還有農產展售、特色農產品嘗等，現場還有新鮮的白蓮霧鮮果禮盒，歡迎民眾前來嘗鮮。

(中時 )