影》橫跨大峽谷 大陸高鐵西街河大橋實現空中轉體合攏

2018年06月20日 11:17 中時電子報 喻華德

大陸央視昨日公布影片，介紹成貴高鐵（成都至貴州）計劃位于貴州省畢節市大方縣與黔西縣交界處的西街河大橋，這是中國大陸高鐵首座「鋼管混凝土轉體拱橋」，也是成貴高鐵全線「四橋十三隧」中的關鍵節點控制工程之一。

西街河大橋全長493.6公尺，跨度240公尺，為同類型橋樑中跨度最大者。軌道距離河底255.7公尺。最高橋墩高60公尺。大橋主拱由兩組總重量14,000噸、長120公尺的鋼管拱構組成。央視影片呈現了主拱以轉體方式，在高空中對預留合攏段拼裝焊接的工法。橋面的鋼筋混凝土結合樑以創新「連續頂推法」施工。據《貴陽晚報》報導，其長度為482.7米，重量超過2,600噸，相當於43節貨物列車車廂滿載的重量。

中鐵十八局二公司西溪河大橋指揮長韋有波介紹，這樣的「巨無霸」要在260多公尺深的峽谷上連續頂推、精確對接，它的技術難度和風險，在大陸高鐵同類型橋梁建設史上是首次。

西街河大橋工程包含地形和環境空間限制，在巨型橋梁頂推滑移過程中可能産生主拱變形和拱上橋墩開裂的問題。中鐵十八局二公司與與建設、設計、科研、監理單位合作，成功避免了前述問題，實現精確頂推就位。

此工程於去年8月2日實現鋼混結合（橋）樑連續頂推合攏，象徵大橋主體工程完工。雙向空中水平轉體施工則是在5月10日完成。

西街河大橋工程寫下四項第一：全中國大陸第一座跨度最大、第一座橋拱雙向空中轉體、第一座採用全焊上承式鋼管拱混凝土、第一座採用「連續拖拉式橋樑頂推」技術的橋樑

圖為京張高鐵崇禮支線跨唐呼鐵路橋連續梁雙轉體工程。（圖/新華社 107年6月13日)

成貴高鐵 明年通車

成貴高鐵由中國鐵路總公司和四川、貴州、雲南三省政府共同出資。2013年12月25日開工，預計2019年12月通車。

成貴高鐵起於四川省樂山市，終點在貴陽市，正線全長515公理，其中貴州段長177公里，客運雙線高速鐵路，設計最高時速250公里，由「和諧號」CRH2型動車組營運。

完工後，從貴陽到成都的鐵路旅行時間，將由目前最快的13小時19分壓縮至2個多小時多，沿線3,600多萬人受益。

成貴高鐵北連西成（西安—成都）高鐵和成蘭鐵路，南接貴廣高鐵，東通滬昆高鐵，將成為南下出川最快捷的一條高速通道，對完善大陸西部地區高鐵骨幹網路、構建西南至華南沿海和華東地區的快速客運通道，具有重要意義。

(中時電子報)