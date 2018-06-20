連日降雨 嘉義縣山區多處道路傳坍方中斷

阿里山鄉縣道149甲49.5k傳道路中斷，目前正在搶修中。（嘉義縣政府提供）

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番路鄉嘉130線5.7K崩塌中斷，目前搶修中。（嘉義縣政府提供）
疑似因上方農地整地，台18線阿里山公路38.6K不時傳出有泥流阻礙交通。（呂妍庭翻攝）

連日降雨，嘉義縣山區多處道路傳坍方中斷，包括梅山鄉169線1K、 2.5K，番路鄉嘉130線5.7K、阿里山鄉縣道149甲49.5K等多處道路皆傳崩塌無法通行，相關單位正在搶修中，另阿里山公路38.6K處上方因有農地開發整地，這幾天該路段不斷有泥流淹沒路面，縣府將求業者做好防治工作。

縣府表示，已通報梅山鄉縣道169線1K及2.5k崩塌中斷、番路鄉鄉道嘉130線5.7K崩塌中斷、阿里山鄉縣道149甲49.5k崩塌、竹崎鄉縣道166線68.6 K仁壽派出所前道路因路樹斷裂導致道路中斷，竹崎鄉鄉道嘉120線咬人狗湖段有落石，交通受阻，目前已中斷路段皆在搶通中，另竹崎鄉縣道159甲33.5k和32k崩塌，經搶修後恢復單線通車。

另這幾天台18線阿里山公路38.6K不時傳出有泥流阻礙交通，交通部公路總局第五區養護工程處阿里山工務段長蔡衛勇指出，因這處邊坡鋒面來臨前就出現樹倒和落石，13日出動空拍機拍攝邊坡狀況，發現坡頂有人為開發情況，當天就緊急會同縣府人員現勘，當時有要求業者加蓋帆布，但近日仍不時有泥流狀況，已加派人員和機械24小時在現場待，就地處理。

嘉義縣府水利處水土保持科長張志聰表示，當天會勘確認地主合法申請農業整坡，占地約0.7公頃，當天就要求業者做好阻絕土石滑落，至於造成泥流原因，待天氣好轉後，再委由阿里山工務段空拍進行了解。

(中時 )

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