慘！結石9年復發3次 熟男尿尿「卡卡」惹禍

2018年06月20日 10:57 中時 倪浩倫

男子因遲遲不治療攝護腺肥大問題，導致膀胱、輸尿管、腎臟都因此長了結石，被醫師警告，再不治療將嚴重損害腎臟功能。（殷約翰提供）

醫師提醒，當攝護腺肥大合併膀胱結石，或攝護腺肥大症狀嚴重影響日常生活，便應儘早就醫接受治療。（倪浩倫攝）

攝護腺肥大不僅會引發頻尿、尿失禁，還會造成身體結石！一名59歲的男性，50歲起就被發現攝護腺肥大、尿不乾淨，卻因擔心手術影響性功能而一直拖著不治療，9年來，總共出現3次結石，膀胱、輸尿管、腎臟都長過，日前甚至還合併血尿、尿不出來，被醫師警告，再不治療將嚴重損害膀胱和腎臟。

收治該病例的書田診所泌尿科主任殷約翰說，40歲以上男性，攝護腺就會開始肥大，60歲以上則陸續開始出現症狀，包括夜尿、頻尿、尿失禁的「刺激性」症狀，以及排尿不順、尿一尿就尿不出來的「阻塞性」症狀。

除此之外，部分病人甚至還會有「結石」的併發症。殷約翰說，由於攝護腺肥大常導致尿液排不乾淨，很容易形成膀胱、甚至是輸尿管結石，若不及時處理，除了會加劇排尿不順，還易造成腎臟水腫，嚴重恐出現尿毒症、敗血症。

一名59歲的男性，9年前因血尿和排尿不順就醫，就醫檢查發現攝護腺肥大，同時合併膀胱結石，因為擔心手術影響性功能，僅願意處理結石，而不願治療攝護腺，結果結石不斷復發，今年初除了膀胱，連輸尿管、腎臟都出現結石，最終決定透過手術，治療攝護腺肥大，以及膀胱與腎臟結石問題，奇妙的是，處理完攝護腺問題後，輸尿管結石竟也不藥而癒。

殷約翰說，過往攝護腺肥大是透過開刀治療，有大量失血、甚至傷到神經的可能，「口碑」流傳下來，才讓許多人望之卻步，但隨著醫療技術進步，近來無論是健保給付的電燒手術，還是自費的雷射手術，都能大幅降低出血量，術後恢復快，也不會傷到周邊神經「不影響性功能」；他提醒，一旦攝護腺肥大合併膀胱結石，或攝護腺肥大症狀已嚴重影響到日常生活，便應儘早就醫，接受醫師評估手術的必要性。

(中時 )