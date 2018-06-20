民進黨猛打文化宿舍爭議案 侯辦6點聲明駁不實指控

友善列印
中時
吳岳修

面對民進黨上下集中炮火猛打文化宿舍爭議案，侯友宜競選辦公室及又昱公司律師陳佳瑤20日上午發表6點聲明，針對各項爭議點提出說明外，也呼籲台北市政府與教育部別再互踢皮球，盡速對外說明，不要到了選舉就政策反覆，避免影響學生權益。

律師陳佳瑤表示，又昱公司前身為友友投資有限公司，為方便管理及報稅，1994年在會計師建議下創立友友公司，資本額2500萬元，2001年更名為又昱實業有限公司，公司從設立開始均在板橋，原代表人為侯妻任美鈴，2013年變更為女兒侯昱帆，資本額也未有更動。

陳佳瑤說，又昱公司屬微型公司，將稅籍（公司地址）設立於記帳士處，是民間常有的經營態樣，公司設立主要是為了當時開發興建的標的物（現為大群館）出租時合法開立發票並報稅事宜，至今無逃漏稅。

陳佳瑤指出，大群館未統租給文化大學前，由任美鈴獨立管理，友昱公司沒有聘僱專職員工，修繕清潔工作委外處理，與每位房客簽訂租賃契約，房租押金部分還將押金利息計入收入一併開立發票，在國內租屋市場中實為罕見。(參考：發票影本)

大群館土地取得部分，律師也說明，土地是任美鈴與侯友宜結婚前從娘家繼承，任美鈴繼承了2/5，加上母親繼承2/5及姊姊的 1/5，1984年完成繼承後的分割登記。整塊地507坪，95%是家族原共同持有，後來規劃興建時以換地18.43坪及購買周邊私人、國有畸零土地約27坪，來保持基地的完整。

陳佳瑤說，大群館建物興建資金部分為合資，主要為有陳某清償任美鈴女士娘家債務約3500萬。任美鈴女士雖擁有土地持分，但無興建資金，合資興建資金則為向娘家借錢，以租金收入償還。該建物在民國1996年由「友友投資有限公司（又昱實業有限公司前身）」取得建照，1997年取得使照，共興建地下一層至地上五層，共99戶(參考：使照)，工程價款為新台幣3600萬元(參考：工程合約)，絕非外界訛傳的1.7億元。建物完成後的租金收入，也依權利比例分配給各地主(股東)。

陳佳瑤最後強調，大群館公共安全部分，從1997年到現在，各級政府的各項法規認定皆無違法違規情事。由於大群館前以集合住宅規定管理，依規定，11樓以下的集合住宅並不需要進行定期公安申報。2012年12月12日台北市政府官員及台北市議員到大群館現勘，認定全棟建築物使用是學生宿舍，屬住宿類第1組(H1類組)，應依規定辦理建築物公共安全檢查簽證及申報，在現場行政指導後，依據「建築物公共安全檢查簽證及申報辦法」，即以未辦理公安申報對使用人(文化大學)開罰6萬，並要求限期改善。大群館已依市政府要求提高公共安全管理的標準，自2012年定期進行安檢並做申報迄今，皆獲得查核合格的結果，無違規或應改善情事。

侯辦發言人賴冠群也強調，奉勸這些扭曲攻擊的人，不要低估選民的智慧，不要高估抹黑的效果，更不要錯估侯友宜的戰鬥意志，一連串的抹黑選民看在眼裡，候選人只會越戰越勇、越戰越強。

(中時 )

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