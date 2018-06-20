老外愛讀唐詩、宋史！美日學者獲唐獎漢學獎

2018年06月20日 12:01 工商 邱莉玲

日本教授斯波義信（Yoshinobu Shiba）獲唐獎漢學獎（圖／唐獎基金會）

2018唐獎漢學獎今（20）日宣布由美國宇文所安（Stephen Owen）、日本斯波義信（Yoshinobu Shiba）2位教授共同獲得。宇文對中國古典詩文的理解廣泛精湛，唐詩研究與翻譯尤足稱道；斯波對中國社會經濟史見解彪炳，冶中國、日本與西方之長於一爐，在中國史領域（尤其宋代）取得突破性成果。

宇文是當代中國古典文學重要學者，以唐詩研究獨步全球，並爲古典詩文的翻譯大家，系統性地彙整中國3,000年文學選集教科書，創立「中華經典文庫」（Library of Chinese Humanities）譯著系列，免費開放網路閱讀，擴大並加深中華人文典籍對世界的影響。他率先將唐詩做系統性研究、翻譯及編輯，出版《初唐詩》、《盛唐詩》、《晚唐詩》等專著30餘種。

2015年他推出杜甫詩英譯全集六巨冊，翻譯現存杜詩千餘首，為近年漢學界一大盛事。他的研究還包括文學史與比較詩學，寬廣的文化史視野，為漢學開創新局，也為東西比較文學理論及實踐帶來突破，引導世人用不同角度看待中國古典文學，了解其內涵與精髓。

日本漢學家斯波是著名中國社會經濟史學家，匯通日本優良的漢學界嚴謹傳統和西方社會科學，並嫻熟運用各種中文資料，遂在中國史領域（尤其宋代），取得突破性成果。

斯波長期執教於東京大學，是中國社會經濟史重要學者，在宋史、中國經濟史、近代市鎮發展研究上成果斐然，亦有華僑、海外華人相關研究。其跨域研究漢學，結合地域史、經濟史深化研究，並將歐美史學理論方法應用於中國古代經濟史，完成著作《宋代江南經濟史研究》。

1968年出版《宋代商業史研究》，結合材料、理論、視野的成果，一舉奠定其學術地位。他從具體社會變遷史實，回應當時論戰紛紜的唐宋變革分期問題，運用大量官方、私人文書、地方誌，又從交通、全國市場、城市和市鎮、商業組織、國家與商業關係等課題，將過去分散的既有研究聚合為一，予以系統性的整體分析，刻劃出宋代經濟史的全貌。

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