連日豪雨掏空駁坎 國姓鄉7民宅岌岌可危

連日大雨造成駁坎淘空，國姓鄉七戶民宅岌岌可危。（圖／民眾提供）

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連日大雨造成駁坎淘空，國姓鄉七戶民宅岌岌可危，水泥地面出現裂縫。（圖／民眾提供）
連日大雨造成駁坎淘空，國姓鄉七戶民宅岌岌可危。（圖／民眾提供）

鋒面帶來連日豪雨，國姓鄉柑林村中正路二段有7戶民宅後方因駁坎遭到雨水淘空，發生崩塌的現象，崩塌位置離民宅僅有數公尺之遙，看來險象環生，水利署第三河川局、南投縣府水利處、國姓鄉公所鄉長丘埔生等相關單位及代表派人到現場會勘，初步決定先覆蓋帆布減緩表土侵蝕，並以消波塊或鋼軌固定駁坎，避免災害擴大。

西南氣流影響，南投縣國姓鄉柑林村的南港溪護岸，昨日（19日）傍晚在大雨中崩塌，7戶緊鄰南港溪的民宅後院掏空，情況危急，居民擔心災情擴大，難以入眠，水利署第三河局、縣府今日上午會勘，現階段暫以防水帆布覆蓋，後續復建整治將進一步研議。

因雨勢不斷，居民擔心崩塌擴大，生命財產受到威脅，做好隨時撤離準備，相關單位指出，護岸崩塌處有野溪流經，懷疑是護岸有破損，連日降雨水分不斷滲入，護岸難以承重而崩塌。

當地居民表示，護岸5年前曾崩塌，由第三河川局修復，沒想到重蹈覆轍，希望第三河局能儘速查明成因並復建，讓居民能夠安心。

經過討論，相關單位決定崩塌區先暫時覆蓋不透水帆布，避免水分持續淘空地基，並考慮以鋼軌或消波塊固定駁坎，避免溪水持續淘空駁坎。

(中時 )

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