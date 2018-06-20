吳音寧臉書預告不想被質詢 網譏：媽寶硬起來了

2018年06月20日 11:24 中時電子報 徐秀娥 /綜合報導 /綜合報導

北農昨(19)日臨時董事會流會，遭外界解讀是為總經理吳音寧護航，另一方面，她在會前還po臉書暗示不願到議會接受質詢，網友譏她媽寶終於硬起來了，可以名正言順的神隱，為了台灣，她一定要撐下去，這樣才能讓民進黨下台，徹底反省。

吳音寧在臉書上說，北農是一間自負盈虧的公司，依據北市府投資事業管理監督自治條例第九條規定，市府出資未超過百分之五十，若市議會邀請列席報告，由市政府指派股權代表一人列席報告即可，貼文透露，不願赴北市議會接受質訊之意。

她貼出北農股權佔比，「行政院農業委員會22.76%、台北市政府22.76%，各級農會24.81%、農產品運販商等20.19%、青果運銷合作社9.48%」。

吳音寧下結論說，「回歸法規，回歸北農作為產銷平台的使命與任務，才是對農民及消費者最大的助益。」

吳音寧貼出文章後，又是藍綠見解的大分歧。支持她的民眾讚她勇於反擊，終於懂得政治的硬道理，還要她「繼續加油，做好做滿」、「記得江湖在那裡就好了」。

另一群看不慣她沒專業領高薪的民眾則酸語連連，「總經理叫不動，難道要派董事長去？」、「一句北農是自負盈虧的公司，真是爸氣十足」、「期待吳音寧!下一世代的人格者 ! ! ! 」、「撐到年底，民進黨崩盤，你等著被祭旗。看來，您是決心當烈士了。」

(中時電子報)