攜9.2公斤、市值千萬K他命出門 埋伏警逮毒蟲

桃園市49歲潘性男子19日下午帶著9.2公斤K他命出門，遭埋伏警力逮捕。（賴佑維攝）

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桃園市49歲潘性男子19日下午帶著9.2公斤K他命出門，遭埋伏警力逮捕。（賴佑維攝）

桃園市49歲潘性男子19日下午帶著9.2公斤，市價達1000萬K他命出門準備交易，埋伏已久的警方上前逮人，員警起出潘男身上約9.2公斤的K他命時，也大吃一驚，是近年來桃園市內抓到K他命數量最多的1次。

平鎮警方表示，為了貫徹桃園市長鄭文燦的反毒決心，另外暑假將至，桃園市境內不分晝夜掃蕩毒品，為了避免學子受到毒品危害，因此將反毒工作列為重點。半個月前接獲線報，指稱潘男在南桃園地區各酒店、KTV場所，四處販賣毒品。

平鎮警方獲報後，立即協同刑事局國際科及鄰轄中壢警分局組成專案小組，但潘男因擔心警方查緝，因此行蹤相當隱密，專案小組多次埋伏抓人均未果。19日下午15時許，警方掌握線報，指出潘男剛回到住家，專案小組見機不可失，立即到場埋伏。

警方才到潘男住處，見到潘男提著旅行袋下樓，擁上前將潘男壓制在地，並從旅行袋中查獲9.2公斤市價高達1000萬新臺幣的高純度K他命毒品及64萬元現金。警方表示這也是最近幾年桃園市境內近年來查獲K他命成品最多的1次。

潘男落網後，對於否認販賣K他命，卻也無法說明毒品來源，對於專案小組詢問均避重就輕回答，嫌違法事證明確，警訊後，除依毒品罪嫌移送地檢署偵辦外，並追查該批毒品來源及流向。

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(中時 )

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