華山大草原管理出包？柯P：全面暫停活動、重新訂規矩

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陳姓射箭教練疑在華山大草原將女子殺害分屍，引起外界關注北市府在該處的管理是否出包？台北市長柯文哲今受訪表示，警方已經在調查此案，所以先暫停上面的活動，也已要求都發局重新訂定管理辦法。

都發局也透過新聞稿表示，針對外界質疑華山大草原淪為吸毒、治安死角，該處其實並不是由都更處租賃場地給野青眾團隊，而是依華山地區（行六基地）綠美化基地申請辦理活動要點辦理，並經台北市都市再生前進基地審議委員會二次審議同意借用華山大草原，藉由藝術家的創意，在草原搭建藝術帳篷，以多元的藝術行動推廣都市再生，期間至今年6月30日止。

都更處則稱，野青眾團隊今年2月起為增添草原行動豐富性，公開徵求創意提案，並要求進駐草原的任何團體，必須配合遵守管理單位之規定，團隊搭建的藝術聚落並於3月起辦理相關活動，更新處積極密切督導，不定期召開工作會議、辦理至少12次現地會勘督導、複驗及工作審議會，並陸續8次以正式函告野青眾團隊配合改善環境並善盡管理之責，接獲任何陳情反映，也均第一時間處理。

更新處表示，但因陳姓教練個人行為，因此也即刻暫停野青眾團隊於華山大草原上一切活動，除撤場人員外，禁止進入草原，全力協助檢調單位調查詳情，團隊業陸續撤離，至射箭屋部分將待調查結束即行拆除。並同步啟動場地歸還予司法院之作業，待檢調結束後立即辦理全區場地歸還點交作業。

(中時 )

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