華山分屍》射箭教練怎露餡？搜救犬「林志玲」聞出來！

2018年06月20日 12:02 中時電子報 張達智

搜救犬林志玲（黃圈處）在陳伯謙床鋪上嗅聞。（截自臉書《遊俠搜救犬隊-ranger rescue dog poucespecial force》影片）

民間搜救犬教官陳星瑋帶搜救犬林志玲搜索華山小木屋

台北華山大草原發生令人震驚的殺人分屍案件，然而早在警方逮捕嫌犯陳伯謙之前，民間的搜救犬「林志玲」早已在命案現場嗅出不尋常的跡象。

高姓女子上月底失蹤，家人心急如焚報案，警方17日約談陳伯謙，突破他心防，陳坦承殺人分屍。

不過高女家人除報警，也尋求民間力量協助，他們找上民間搜救犬教官陳星瑋。陳星瑋10日凌晨帶著搜救犬「林志玲」前往華山大草原的小木屋搜索，他從「林志玲」當場表現以及陳嫌異常冷靜的對話，當下直覺判斷失蹤高女已遇害，可能就被深埋在凶嫌的床鋪底下。

陳星瑋在臉書《遊俠搜救犬隊-ranger rescue dog poucespecial force》發文，透露接受高女家人委託，10日凌晨到小木屋搜索的狀況。

陳星瑋表示，當天晚上追蹤跡證一再顯示有蹊蹺，與兇嫌對話，直覺他異常地的冷靜，且刻意在誤導。所有的跡證顯示很詭異，不像是一般失蹤案件，但是沒有明確證據，只能跟家屬報告他推測此人說謊，所有一切都是他刻意誤導，建議家屬請警方介入調查。

(中時電子報)