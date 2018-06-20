華山分屍》射箭教練怎露餡？搜救犬「林志玲」聞出來！

10日凌晨，民間搜救犬教官陳星瑋帶著搜救犬林志玲（紅圈處）前往華山大草原小木屋搜尋失蹤高女行蹤，與陳伯謙對話。（截自臉書《遊俠搜救犬隊-ranger rescue dog poucespecial force》影片）

友善列印
中時電子報
搜救犬林志玲（黃圈處）在陳伯謙床鋪上嗅聞。（截自臉書《遊俠搜救犬隊-ranger rescue dog poucespecial force》影片）

民間搜救犬教官陳星瑋帶搜救犬林志玲搜索華山小木屋

台北華山大草原發生令人震驚的殺人分屍案件，然而早在警方逮捕嫌犯陳伯謙之前，民間的搜救犬「林志玲」早已在命案現場嗅出不尋常的跡象。

高姓女子上月底失蹤，家人心急如焚報案，警方17日約談陳伯謙，突破他心防，陳坦承殺人分屍。

不過高女家人除報警，也尋求民間力量協助，他們找上民間搜救犬教官陳星瑋。陳星瑋10日凌晨帶著搜救犬「林志玲」前往華山大草原的小木屋搜索，他從「林志玲」當場表現以及陳嫌異常冷靜的對話，當下直覺判斷失蹤高女已遇害，可能就被深埋在凶嫌的床鋪底下。

陳星瑋在臉書《遊俠搜救犬隊-ranger rescue dog poucespecial force》發文，透露接受高女家人委託，10日凌晨到小木屋搜索的狀況。

陳星瑋表示，當天晚上追蹤跡證一再顯示有蹊蹺，與兇嫌對話，直覺他異常地的冷靜，且刻意在誤導。所有的跡證顯示很詭異，不像是一般失蹤案件，但是沒有明確證據，只能跟家屬報告他推測此人說謊，所有一切都是他刻意誤導，建議家屬請警方介入調查。

(中時電子報)

文章來源：臉書《遊俠搜救犬隊-ranger rescue dog poucespecial force》

繼父性侵女兒10次還產子 重判8年… 苗栗申建禮廳靈堂 鄉親拉白布條…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。