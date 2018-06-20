星尪認睡車上悲吐「害她過得痛苦」 陳子玄驚爆婚變！

2018年06月20日 11:48 中時電子報 吳品瑤

女星陳子玄2016年跟大自己15歲的本土劇演員老公陳建隆結婚，隔年3月迎接兒子「棉花糖」到來，婚後她不時在臉書曬恩愛，一家三口看來生活和樂，沒想到今凌晨陳建隆赫然發文，不僅表示自己住車上，還寫道「害她過得很痛苦」、「你自由的飛吧」等話語，疑似婚姻亮紅燈，引發熱議，而他不久後即刪文，更讓人霧裡看花。

陳建隆今凌晨在臉書貼出一張夜半行駛於道路上的照片，竟附上哀傷感嘆文，寫道：「你可以牽著一個愛你的人走人生，不要拉一個試著去愛你的人走人生，『執意』是害她過的痛苦，放手讓她過想過的生活，有天懂了，一切就還原了，不懂，依然各自走下去，我扛，我踏出去，你自由的飛吧…」，似乎是在暗示自己的婚姻觸礁。

而接下來的話語，更讓人覺得夫妻倆恩愛不再，陳建隆透露目前人睡在車上，正想辦法過日子找出路，「關關難過關關過，爸…再保佑我一次度過」，似乎被趕出家門，引起網友熱議與猜測，不久後該文即被刪去。事實上夫妻倆婚後爭執不是第一次，他曾透露有過兩次大吵，某次還被老婆趕出家門，還用大型電風扇砸，他當時處理方式也是開車出門繞繞，2小時後回家看到老婆陳子玄淚流滿面在樓下等他，一見他就撲上去擁抱，讓陳建隆直呼「真的很像偶像劇的情節」。

(中時電子報)