《全台最速報》伊比利雙牙再出擊 搶首勝

2018年06月20日 11:55 中時電子報 綜合報導

◎伊比利雙牙再出擊 搶首勝

俄羅斯世足賽20日凌晨起展開第2輪賽事，在地主俄羅斯與埃及之戰後，20日晚間烏拉圭面對沙烏地阿拉伯也要尋求2連勝。而B組焦點還是在C.羅納多身上，將帶領葡萄牙對陣「阿特拉斯雄獅」摩洛哥，尋求首勝，西班牙則對上率先替亞洲奪勝的伊朗。

◎小學堂驚傳狼師出沒 疑多名女學生受害

台北市議員應曉薇20日舉辦記者會指出，她接獲家長陳情，新北市三峽某國小驚傳社會科許姓老師疑似性騷擾及猥褻多名女學生，6月7日爆發後引起家長、學生惶恐，家長懷疑許老師在該校任教多年，受害學生可能更多；新北市教育局回應，該師為閱讀鐘點教師，校方知悉後立即停聘，並啟動性平調查，若屬實即解聘。

◎重大凶案頻傳 邱太三：謹慎執行死刑

近期凶殺分屍案件頻傳，法務部長邱太三20日赴桃園參加法務部矯正廉能興革論壇時表示，現今法務部政策沒有廢除死刑，然而對於執行死刑要非常的慎重，且要按照法律程序還執行。

◎跟上無人駕駛趨勢 台中捷運綠線採自動駕駛

捷運上路了？最近不少市民看到台中捷運綠線出現行駛中的捷運電聯車，關切何時能搭捷運？台中市府20日表示，台中捷運綠線將於2018年底啟動試運轉，朝2020年全線通車目標邁進，現在各路線段密集進行自動駕駛電聯車測試，未來上路後將是台灣繼台北捷運文湖線後，第二條採用無人駕駛自動列車的捷運。

(中時電子報)