台南閱讀季未演先轟動 粉紅豬吸逾3000人報名

2018年06月20日 12:00 中時 曹婷婷

台南代理市長李孟諺宣傳活動。（二官辦提供）

粉紅豬魅力無窮！台南市政府第二官方語言辦公室（簡稱二官辦）主辦「瘋英語、愛閱讀-2018臺南市英語閱讀季」即將於7月1日登場，相關活動尚未正式對外公佈，其一的活動「粉紅豬小妹故事屋」就已經在媽媽Line群組中瘋傳，吸引超過3000人搶先報名，主辦單位「驚呆了」，趕緊正式公告活動內容。

二官辦表示，自從對外宣佈今年英語閱讀季由兒童界巨星「粉紅豬小妹」（Peppa Pig佩佩豬）以及擁百萬粉絲的YouTuber阿滴、滴妹，擔任活動代言人及推廣大使之後，民眾洽詢電話不斷，線上報名系統上更湧入大量報名，因相關活動訊息尚未正式對外公佈，二官辦同仁相當困惑「民眾如何得知報名網址？」

原來，神通廣大的媽媽透過孤狗大神（google）找到BeClass線上報名系統，將「粉紅豬小妹故事屋」報名網址在媽媽Line群組中分享，造成民眾搶先報名。二官辦直說，台南的媽媽們真的「瘋英語、愛閱讀」，趕緊將原計於6月28日正式記者會上公布活動內容，提早曝光，以免其他民眾想上網報名卻發現早已額滿。

2018台南市英語閱讀季由在地企業「富樂夢教育基金會」沈坤照董事長全額贊助，台灣外文書店第一品牌的敦煌書局與市府二官辦合作執行，7月起陸續推出40場英語故事饗宴「粉紅豬小妹故事屋」，邀請國內外專業講師大展身手說英語故事；另還有針對爸爸媽媽設計的「名人親子英語講座」共8場，由知名親子英語專家分享如何教孩子學英文，現場還有抽獎活動，喜歡「阿滴英語」的青少年，絕對不要錯過7月28日阿滴親自開講的「新世代英語講座」，限定2場。

為了讓家長及小朋友善用免費英語學習資源，二官辦特別印製7萬多本閱讀護照，發送給台南市國小學生。此外，閱讀季也首度舉辦「台南一起讀、投稿拿iPad」英語閱讀心得分享活動，鼓勵市民分享閱讀一本英文書心得，上網回答幾個簡單的問題，就有機會抽中iPad、行李箱、迷你印相機、英語繪本套組等百項精美獎品，市民讀越多、獲獎機會越高。

(中時 )