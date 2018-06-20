苗栗申建禮廳靈堂 鄉親拉白布條說不！

2018年06月20日 13:18 中時 陳慶居

湯姓業者說明申請興建的內容，強調沒有停放或清洗大體。（陳慶居攝）

生命事業科長賴木杉（中）向各級民代和里民說明縣府立場。（陳慶居攝）

業者申請的預定地就在西山公墓對面山坡地。（陳慶居攝）

殯葬業者計畫在苗栗市新川里興建禮廳及靈堂設施，20日在五福宮舉行說明會時，各級民代、里長和里民200多人均拒絕入場，在場外高舉「堅決反對興建葬儀社」白布條抗議。隨後到場的民政處生命事業科長賴木杉表示，這是業者申請流程之一，里民心聲會納入審查的參考。

業者湯坤祥表示，這是依殯葬條例第14條相關規定，申請禮廳和靈堂等設施，但不會停放或清洗大體，可提供大樓或社區住戶治喪有更舒適、方便的場所，並非一般的葬儀社或殯儀館。

業者準備在苗栗市南勢坑段緊鄰省道台6線的山坡地興建禮廳和靈堂，已將變更頂蓋用地興建營運計畫送件，並依規定於20日在五福宮舉行說明會。

但新川里長林秀城一早就帶領里民在廟前拉白布條表達堅決反對立場，數度高喊抗議、反對到底口號。他說，該地點興建殯葬設施後，將嚴重影響周邊交通及附近居民安寧，何況不遠處就有福祿壽殯葬園區，已無必要再設置類似設施。

多位縣議員、市民代表和參選人也陸續到場聲援，也都表達反對立場。葉姓女住戶嗆說，用地距離她家只有30公尺，將來整個社區的生活品質將大受影響，要業者將心比心，如果業者堅持要做可以，就把整個社區買下來，施作範圍可以更大。

縣議員禹耀昌找來生命事業科長賴木杉說明縣府立場，禹與民眾都主張這次說明會無效。賴木杉則表示，這是業者申請流程之一，必須召開說明會徵詢地方人士同意，才能進行後續作業，而里民的心聲他都聽到了，將來在審核申請案時，一定會納入重要考量。

(中時 )