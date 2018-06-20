3千筆愛滋患者個資全曝光 北市聯醫坦承疏失

北市聯醫被爆料因同仁操作疏失，3千筆愛滋患者個資全曝光，北市衛生局副局長陳正誠、昆明院區院長顏慕庸20日舉辦記者會坦承疏失。（吳堂靖攝）

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北市立聯合醫院昆明防治中心遭媒體爆料，將3千筆AIDS患者資料通通上網，包含姓名、身分證字號、出生年月日等個資，甚至連疫調單編號、通報電腦編號等也全都曝光，無意間被網友發現，全案才曝光，北市衛生局20日舉辦記者會坦承疏失，將盡速責成相關人員。

據了解，該份病患名單是來自「毒品病患愛滋減害試辦計畫清潔針具計畫」中的PPT附件，由現任昆明防治中心公衛護理組莊姓主任於 2007年製作，之後該份簡報資料被放上國際簡報下載平台，直到2016年9月衛服部才發現疏失，緊急由中央下令啟動國安、警政、資安、衛生等系統，在3天內將全球7個簡報分享平台上的資料刪除，但下載次數難以追查。

衛生局副局長陳正誠指出，患者名單是在莊姓主任在製作趨勢圖時，所連結的後設資料，因不熟悉操作導致個資外洩，強調該網站每天流量僅十幾筆，目前也已關閉。

由於事件從2007年發生後至2016年才曝光，中間相隔近10年，對此陳正誠坦承，是因為有名患者將名字輸入網路搜尋，才赫然發現個資外洩，且擔憂事件一曝光，網站流量會衝高，因此才未公布調查，坦言確實有疏失。

昆明院區院長顏慕庸表示，院區已設置感染者協助專線，並加強系統資安維護，目前尚未接到有任何患者投訴，患者應可理解此次疏失。

另外，由於爆料媒體表示受到衛生局壓力，對此陳正誠也澄清，因該媒體在採訪前曾出示含有愛滋感染者名單的資料，此舉已違反個資法，才會發公文要求對方到衛生局說明，並無要求該周刊不能報導。

(中時 )

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