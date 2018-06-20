年輕人組花博志工資源中心 揪團當花博志工

2018年06月20日 12:39 中時 盧金足

2018台中花博盛會將登場，台中市府社會局推動的「花博志工資源中心」人氣超旺，也讓有活力、創意的年輕人，投入不一樣的活動經驗，市府統計，至6月15日止，花博志工招募達2萬多人，部分服務組別已額滿，有興趣報名的民眾，歡迎加入交通組、展演組，共同參與精彩的台中花博。

迎接2018台中世界花卉博覽會，市府廣邀民眾加入花博志工行列，其中，社會局由平均年齡26歲的6名年輕人組成專案小組，成立「花博志工資源中心」，以其在社會工作、公共政策、傳播藝術領域的專業，順利推動招募說明會、志工培訓課程。

「大家好，我們是花志中！」「花志中」是花博志工資源中心的簡稱，有趣的名稱不僅充分表現年輕團隊的活潑熱情，也拉近人與人間的距離。

2017年4月成立的花博志工資源中心，由市府社會局委託辦理各項花博志工業務，包含志工整合服務平台管理運作、志工招募說明會、志工培訓課程、紀錄冊申請以及「HOPE125」LINE官方帳號等。

「花志中」由6名平均年齡26歲，來自社會工作、公共政策、傳播藝術等領域的年輕人組成，專案督導林筱綾畢業於東海大學社工系，畢業即投入志願服務，執行專案經驗豐富；招募專員顏佑蓁大學時期擔任系學會公關長，負責辦理13場招募說明會，拜訪近50個志工團隊，有效引導團隊和外界對話。

客服專員林欣潔商科及社工背景，負責志工手冊及紀錄冊申請等業務；效率十足的行政專員王曼茹負責基礎訓練、行政等業務。

培訓專員賴詠佩曾於志願服務推廣中心實習，學以致用投入花博志工培訓課程業務；系統專員彭星融負責平台第一線諮詢，完善花博志工整合服務平台及LINE官方帳號維護。

社會局長呂建德表示，2018年台中花博號召志工組成團隊投入花博服務，服務過程增加社會參與、團隊合作的能力以凝聚公民意識，創造屬於志工個人的獨特經驗，也展現台中市志工的優秀能力。

(中時 )