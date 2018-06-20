年輕人組花博志工資源中心 揪團當花博志工

來自各領域的年輕人成立花博志工資源中心，熱情邀民眾加入志工行列。（盧金足翻攝）

友善列印
中時

2018台中花博盛會將登場，台中市府社會局推動的「花博志工資源中心」人氣超旺，也讓有活力、創意的年輕人，投入不一樣的活動經驗，市府統計，至6月15日止，花博志工招募達2萬多人，部分服務組別已額滿，有興趣報名的民眾，歡迎加入交通組、展演組，共同參與精彩的台中花博。

迎接2018台中世界花卉博覽會，市府廣邀民眾加入花博志工行列，其中，社會局由平均年齡26歲的6名年輕人組成專案小組，成立「花博志工資源中心」，以其在社會工作、公共政策、傳播藝術領域的專業，順利推動招募說明會、志工培訓課程。

「大家好，我們是花志中！」「花志中」是花博志工資源中心的簡稱，有趣的名稱不僅充分表現年輕團隊的活潑熱情，也拉近人與人間的距離。

2017年4月成立的花博志工資源中心，由市府社會局委託辦理各項花博志工業務，包含志工整合服務平台管理運作、志工招募說明會、志工培訓課程、紀錄冊申請以及「HOPE125」LINE官方帳號等。

「花志中」由6名平均年齡26歲，來自社會工作、公共政策、傳播藝術等領域的年輕人組成，專案督導林筱綾畢業於東海大學社工系，畢業即投入志願服務，執行專案經驗豐富；招募專員顏佑蓁大學時期擔任系學會公關長，負責辦理13場招募說明會，拜訪近50個志工團隊，有效引導團隊和外界對話。

客服專員林欣潔商科及社工背景，負責志工手冊及紀錄冊申請等業務；效率十足的行政專員王曼茹負責基礎訓練、行政等業務。

培訓專員賴詠佩曾於志願服務推廣中心實習，學以致用投入花博志工培訓課程業務；系統專員彭星融負責平台第一線諮詢，完善花博志工整合服務平台及LINE官方帳號維護。

社會局長呂建德表示，2018年台中花博號召志工組成團隊投入花博服務，服務過程增加社會參與、團隊合作的能力以凝聚公民意識，創造屬於志工個人的獨特經驗，也展現台中市志工的優秀能力。

(中時 )

3千筆愛滋患者個資全曝光 北市聯… 台中國際機場門面破舊 市議員為…

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。