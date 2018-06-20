台中國際機場門面破舊 市議員為民請命

市議員張耀中為民請命，希望台中國際機場能夠名副其實！（陳世宗攝）

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市長林佳龍說，總統蔡英文上台後，台中國際機場交通部有2035年前瞻性的計畫！（陳世宗攝）

台中國際機場是不是台中門面？台中市議員張耀中和何敏誠20日指出，前年2016年6月台中市政府雖獲行政院同意將民用機場宣傳名稱改為「台中國際機場」，但是顯然有很多地方還未跟上國際機場的腳步。市長林佳龍說，總統蔡英文上台後，台中國際機場交通部有2035年前瞻性的計畫！

張耀中說，從台中國際航廈的入口望出去視野左邊是停車場，右邊有部分暨有違章建築和凌亂不堪的廣告物，缺乏整體的門面意向和景觀，日前林市長剛從東京風塵僕僕回國，如果日客搭機來賞花博看到這城市門面，瞬間印象掉一半？

張耀中建議，花博9月要開幕了，黃金航線台中東京也開始每日雙向對飛了，這樣的門面實在無法接待國際朋友，中長期當然要期待都市計畫早日通過，但是立即可做的有景觀營造，廣告物的整頓，停車空間的營造，不要空有「國際」之名，交通動線是否有規畫？

市長林佳龍表示，將以橘線為規畫基礎重新規畫雙港輕軌，顧問公司初步規畫串連台中港、台中國際機場及台鐵台中車站，全長32.7公里，將採用平面、高架與地下化規畫，看來市府逐步建設台中國際機場的周邊，但還是不夠。

(中時 )

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