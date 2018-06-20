見國際青年領袖學員 總統盼：成美國或加拿大的「台灣通」

2018年06月20日 12:37 中時 曾薏蘋

蔡英文總統今上午接見「2018國際青年菁英領袖研習班」學員，總統表示，台灣雖受到政治因素干擾，使得國際參與較為困難，但外在打壓的力道越大，台灣走出去的決心就更強，會積極跟國際社會合作與對話，期待學員返國後多方分享在台經驗，成為美國或加拿大的「台灣通」。

總統致詞時首先歡迎來自美國及加拿大，因為對公共事務和國際事務關心與熱情的年輕朋友來到台灣訪問。總統指出，學員們都是第一次來訪台灣，過去一個多禮拜參加了許多不同議題的課程，也體驗到台灣的文化活動，相信對台灣已經有些認識。「我有信心你們ㄧ定會喜歡台灣的。」

總統表示，台灣雖然受到政治因素的干擾，讓國際參與比較困難。但是，國際社會絕對不能、也不會錯過台灣。因為台灣的經濟發展與民主轉型是整個區域、甚至是全世界都高度矚目的成功故事。現在，「我們一方面致力於推動更進一步的產業升級轉型；另一方面，我們也是亞洲少數啟動轉型正義的國家。」

總統說，台灣很期待跟全世界分享台灣的發展經驗，也願意把台灣的長處貢獻給世界。這段時間以來，雖然遇到中國在政治上的干擾跟打壓，不過另ㄧ方面，台灣人民也感受到很多理念相近的國家的高度支持。外在打壓的力道越大，台灣走出去的決心就更強，會積極跟國際社會合作跟對話。

總統舉例說明，台灣與美國及加拿大兩國之間就有頻繁的互動跟合作。從去年11月開始，已經成為全球第12個、亞洲第3個，正式啟用美國「全球入境計畫」的國家；今年4月，完成跟加拿大全國10個省份之間的「免試互換駕照協議」。這就代表台灣與美、加之間，不論是政府或民間的交流，都將會更加緊密。

(中時 )