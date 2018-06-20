高中職免試入學招生名額21.3萬人 各就學區開放查詢序位比率

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今年全國15個就學區高中職免試入學管道實際招生名額共計21萬3570名，教育部表示，教育部表示，各就學區開放查詢序位比率及累積人數區間，考生可據此再衡量本身興趣、能力後，選擇適性的學校就近入學。

全國15個就學區各高中職免試入學管道實際招生名額，除基北區於明天公告外，餘14個就學區已於今(20)日公告，並同時開放考生查詢序位及累積人數區間。

教育部表示，今年全國15個就學區高中職免試入學免額共計25萬185名，扣除完全免試、優先免試入學、直升入學、技優甄審、產業特殊需求類科(基北區)、專長生(宜蘭區)等招生管道錄取且報到名額後，並將未招滿之缺額回流至本管道，15個就學區於本管道之實際招生總名額為21萬3570名。

教育部說，考生可至免試入學報名及分發系統網站，憑藉自己的超額比序（未含志願序）項目積分，知悉其在該就學區所處之序位比率及累積人數區間。

各就學區所提供個別序位之比率區間不得低於0.3％，且人數不少於100人，為兼顧各就學區辦理免試入學輔導學生選填及男女招生狀況之特殊性，教育部授權各就學區主政機關彈性調整男女序位之呈現方式，另任何個人、團體、學校或機關不得蒐集、處理、公開呈現或作其他目的之使用。

教育部提醒考生選填志願時，務必考量國中學生生涯輔導紀錄手冊及生涯發展規劃書，並參酌以往免試入學志願選填試探後，學校所給予之輔導建議，整體考量自己的興趣、性向、能力，將志願序填滿，以選擇適宜的學校就近入學。

今年高中職免試入學，各就學區將於7月10日放榜，7月13日報到，考生盡早就定位，以利後續入學準備與及早適應高級中等學校生活。

(中時 )

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