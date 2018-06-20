法務部推動監所廉政 今辦矯正廉能興革論壇

2018年06月20日 13:14 中時 陳志賢

法務部為推動監所廉政工作，20日舉行「矯正廉能興革論壇」，由法務部長邱太三主持，並邀集台灣透明組織、專家學者、政風機構代表及各矯正機關首長與會，深入探討矯正機關如何結合廉政人員共同推動風險業務之內控機制。

法務部表示，矯正機關是執行刑罰之場所，亦為刑事司法體系最後一道防線，其對受刑人之矯治成效與高牆內實施之戒護管理、教誨處遇、技能訓練、醫療照護、囚糧管理息息相關，是以常見的廉政風險業務大多圍繞收容人管理而發生，除需仰賴健全的法律制度加以規範，尚需建構完備的風險管理制度，透過風險辨識、評估、處理與預測，機先降低類案發生機率。

為此，法務部規劃「廉政細工」模式，並以「廉政人員協力推動矯正機關廉能措施」為發想，自今年4月起至9月30日止，分四階段舉辦分區研討會、召開全國性論壇、研編廉政防貪策略手冊及辦理廉政專案法紀宣導講習。

今天的「矯正廉能興革論壇」，邀請台灣透明組織協會理事長徐仁輝針對貪腐的因與果進行專題演講，另從風險控管角度切入矯正機關易滋弊端業務，將前階段分區研討會所研提之弊端態樣與策進建議納為與談議題。

另會場還設置「矯正白皮書」、「幸運草食堂」、「三護方案」、「幸運草廉政藝廊」、「風險內控作業流程」等專區，導入具有廉政意象之收容人創意作品、自營特色食品，有效行銷矯正機關豐富多元之文化特色及廉政作為。

(中時 )