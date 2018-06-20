大陸百萬美元富人達126萬 排名全球第4

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旺報

凱捷諮詢公司（Capgemini）18日在法蘭克福發布的《世界財富報告》稱，全球共有1810萬人擁有超過100萬美元的可投資性資產，同2016年相比，人數增加了9.5%。美國的百萬富翁最多，人數為530萬。日本排名第2，人數為320萬。德國依舊排名第3，人數140萬，比2016年增加了7%。緊隨其後的是大陸為126萬，但一年的增幅卻高達11%，超過德國似乎只是時間問題。

得益於股市飆升和市場活躍，全球百萬富翁的總資產比去年增加了10.6%。

就地區分布而言，亞太地區早在2015年就已經取代了北美，成為百萬富翁人數最多的地區。在亞太和北美之後，排名第3的是歐洲。2017年，百萬富翁人數增幅最大的地區也同樣是亞太地區，增幅為12.1%。在亞洲國家中，印度百萬富翁的增幅最大，高達20%。但就百萬富翁的絕對人數來看，大陸仍多過印度。

《世界財富報告》還顯示，財產越多財富增加速度越越快。凱捷的調查顯示，資產介於100萬到300萬的「小富豪」們，過去12個月的財富平均增加了9.5%。而財富介於500萬至3000萬美元的「中等富豪」們，他們一年內財富的增幅則為10.5%。而財產超過3000萬美元的超級富豪們，一年內財富增加的幅度竟然高達12%。

凱捷公司發布的《世界財富報告》的數據來源，與對2600名富翁的問卷調查以及世界銀行和國際貨幣基金會的相關統計。只有可支配資產折合美金超過一百萬的人才可入榜，而自用房地產、收藏品以及消費品並不被計算在內。

(旺報 )

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