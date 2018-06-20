改挺姚文智 獨派社團批柯文哲把台北變成「綜藝咖」

2018年06月20日 12:44 中時 曾薏蘋

柯文哲把台北變成「綜藝咖」，本土社團改挺姚文智。(曾薏蘋攝)

21個獨派的本土社團今天舉行記者會，力挺民進黨台北市長參選人姚文智。本土社團表示，台北市長柯文哲以智商157卻把北市搞成「綜藝咖」；他們要「痛改前非」，全力支持民進黨參選人姚文智。

台灣北社、台灣客社、台灣教師聯盟、台北水噹噹姊妹聯盟、扁連會、台灣21世紀婦女協會等21個本土社團今舉行記者會，高喊「支持姚文智、光復台北市」的口號，力挺姚文智參選台北市長。

教師聯盟理事長蕭曉玲指出，台灣教師聯盟四年前力挺柯文哲，曾辦一場7百多教師力挺柯，現在柯文哲卻變成放話市長，台北市政府成為放話市政府，柯文哲成為表裡不一，到處放話的市長，選上政見有兌現嗎？希望基層教師都能看清楚這一點，對基本核心價值是要捍衛，不是像柯文哲只會硬凹。

一邊一國行動聯盟張銘祐指出，四年前這些本土社團都出來挺柯，「我們對不起姚文智，當初希望跨越藍綠，他說是白色力量，這裡百分之八十都是挺柯文哲，沒想到現在白變成操弄藍綠惡鬥，成為元兇」。

台灣國辦公室執行長陳俊涵表示，柯文哲人格特質要注意，不符合台灣人男人大氣魄，柯不承認自己是邪惡心長的壞，想在藍綠間獲得政治利益，這次是「紅柯藍統」的價值對決。現在「痛改前非」，全力支持姚文智，因為「寵豬夯灶，寵子不孝，寵某跟人跑」。

(中時 )