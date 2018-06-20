善用食物即期品 李應元擬與衛福部討論

2018年06月20日 12:45 中時 洪安怡

為減少剩食，避免食物浪費，環保署今（20）日和20家團膳業者一同舉行記者會推廣「惜食百分百、廚餘零廢棄」。針對近期的超商剩食問題，環保署長李應元指出，即期食品如何給需要的人享用，這涉及食品安全，會進一步和衛福部研議。

環保署引用聯合國報告指出，全球有3分之1的食物被浪費掉，碳排放量高達44億噸，且環保署統計資料顯示，去年我國廚餘回收量超過55萬公噸，去年3月至今年4月超市和量販業廚餘廢棄食品申報量高達6630公噸，平均每月有超過500公噸剩食變廚餘。

為呼應聯合國在西元2030年前零售及消費者減少50％食物浪費的永續發展目標，環保署今日舉行「惜食百分百記者會」，李應元更現場與惜食店鋪業者，運用一般認為外貌較差的格外品做料理，倡議惜食議題。

環保署將於7月公開惜食店鋪招募機制，預計招募20~30家惜食店鋪，並舉辦8場惜食講座推廣惜食活動，入選的店舖將於世界糧食日10月16日進行表揚。

針對近期超商剩食問題，李應元說，在經營管理面建議採取總量管制，以現在的管理科學從物流體系、庫存進行管控，不同的食物消耗的狀況，經過一段時間蒐集數據後，就可以進行經營管理的改善。

李應元說，廚餘資源化，從農委會負責的生產端不要過量生產，經濟部、交通部負責的運輸製造端調度，到衛福部、環保署負責的消費端資源利用，需要整體跨部會合作進行；例如從賞味期到效期之間，是不是能結合慈善團體讓需要的人享用，這部分會再和衛福部溝通合作。

(中時 )