基隆籍漁船遭日船撞 宜蘭鑑護送返港

2018年06月20日 13:17 中時 張穎齊

基隆籍漁船「進興21號」18日在外海遭日籍漁船撞擊後，20日上午11時許在宜蘭鑑的戒護下，返回基隆八斗子漁港。（張穎齊翻攝）

基隆籍漁船「進興21號」18日在外海遭日籍漁船撞擊後，20日上午11時許在宜蘭鑑的戒護下，返回基隆八斗子漁港。（張穎齊翻攝）

基隆籍漁船「進興21號」18日下午4時許，在彭佳嶼東北130浬（釣魚台北方83浬）遭日本籍漁船「寶生丸21」碰撞船艉，船上5名人員無受傷，船體受損但無進水，但因語言不通無法溝通和解，所幸在海巡艦艇的戒護下，已於今（20）日上午11時許，抵達基隆八斗子漁港修復。

據悉，「進興21漁船」重量約42噸，船上有台籍船長1名、外籍船員4名，當時準備去公海捕撈鎖管，但卻被日船撞到，蔡姓船長指出，日籍漁船提供名片，但因雙方語言不通，僅透過印尼漁工協調，但過程中日船疑似要落跑，他們追了70浬左右作罷。

海洋委員會海巡署艦隊分署案發接獲通報後，立即調派台日海域線上執勤宜蘭艦以最大安全速度趕往現場，並透過衛星電話聯絡「進」船，「進」船則在現場等待相關單位協處。海巡署駐日人員同步通知日本海上保安廳，宜蘭艦將趕往現場協處，並獲知日方也將派遣公務船前往事故海域。

18日晚間6時許，「寶生丸21」依日方指示前往那霸海域與日本公務船會合並接受調查，「進」船因擔心無法求償開始尾隨日船前往那霸。

宜蘭艦於19日凌晨0時與「進」船會合，雙方達成共識，漁船各自帶回調查，宜蘭艦遂開始戒護「進」船返航，近岸時交接由基隆海巡隊戒護進港，並於20日上午11時返抵八斗子漁港。艦隊分署表示，本案後續將透過外交途徑，待相關資料調查完竣，透過台日漁業協定平台，洽談和解事宜。

艦隊分署說明，因應漁汛期護漁需求，艦隊分署巡防艦均部署在專屬經濟海域執行巡護工作，呼籲民眾在海上如遇狀況可以透過衛星電話、SSB通訊、漁業電台或「118」服務專線通報艦隊分署請求協助，艦隊分署將立即調派艦船艇前往處理。

(中時 )