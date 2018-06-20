海航擬引進200架 陸C919客機訂單望破千架

大陸自製C919客機，訂單數量有望突破千架。（圖/中新社）

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中時電子報

據澎湃新聞網報導，繼多次成功試飛後，大陸中國商飛公司自製的C919客機，再次迎來新的客戶。海航集團日前與中國商用飛機公司簽署戰略合作協議，計畫未來將逐步引進200架C919大型客機。未來若確定200架入袋，C919訂單將突破1000架大關。

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由中國商用飛機公司負責研發生產，C919計畫從2008年正式啟動，聯手國際16間知名航空設備商共同研發，包含美商CFM國際、奇異電子、漢威聯合（Honeywell International Inc）等公司，協助開發專屬的引擎、燃油、飛航控制系統等設備。C919客機最大載客量為174人、單一經濟艙設計則為168名，最大飛行距離則為5,555公里（加強版），被定義為中短程區域航線使用。

大陸自製的C919客機，期望在2021年能取得三大適航認證並投入市場。（圖/中新社）

繼今年3月新訂單出爐後，C919客機的訂單量目前已達到815架。另一款與俄羅斯合作、共同研發製造的廣體客機C929，也將正在加緊研發。C919客機期望，從2021年起，開始交付並投入大量生產，而最大用戶之一的中國東方航空（China Eastern Airlines）也樂觀其成。

不過，希望讓C919客機在2021年搶佔全球航空市場的中國大陸，除了積極聯合產業、學校和政府的力量，讓整個航空產業鏈更加蓬勃發展；對於C919客機本身來說，最大的挑戰應該是適航認證（certificate of airworthiness）。

中國商飛表示，C919客機約需要2至3年時間，獲得中國民用航空局（CAAC）頒發的適航認證（certificate of airworthiness）；目前歐盟方面已提出申請，但最大的問題仍卡在美國聯邦航空管理局（FAA）的認證程序，能否如期進入市場，美國將成為最大的挑戰。

(中時電子報)

文章來源：全國性航空產業集群加速成型：C919訂單有望突破千架

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