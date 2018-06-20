邀請白狼畢業典禮頒獎 國北教實小校長請辭獲准

國北教大實小畢典白狼張安樂上台頒市長獎。(擷取自Jessie Chen臉書)

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國立台北教育大學附設實驗國小上周五在畢業典禮上邀請白狼張安樂頒發市長獎引發爭議，事發後，該校校長林正鳳先向媒體稱「要請辭」，事後又改口只是「考慮」。不過事隔5天，國北教大證實林正鳳已於昨天請辭獲准，但林、該校負責發言的學務主任以及即將代理校長的教務主任今均神隱，手機關機或不願發言，仍不願對造成的爭議多做說明。

今早傳出林正鳳請辭消息，記者致電林的手機與辦公室電話均無人接聽，先前擔任學校發言工作的學務主任陳建廷則直接關機。

但國北教大教務長周志宏接到媒體查證電話時立即坦言，林正鳳昨天到國北教大向校長張新仁報告並遞出辭呈，張校長也照准，將由教務主任先代理校長，15天內啟動新任校長遴選程序。

周志宏證實，林正鳳對於造成紛擾，決定「引咎辭職」。另外，針對此次事件校方也會有一份調查報告，屆時會再作為是否有其他後續懲處的依據。

另外，今天網路上也流傳一則爆料。北市忠義國小畢業典禮邀請「毆妻議員」童仲彥上台頒發畢業證書，但有家長質疑，為什麼要找會家暴的議員頒獎？對此，忠義校長黃志勇回應，童是在地議員，經常協助學校發展，他昨天第一個到場，主動表達可否和大家致意、頒個獎，本要安排他頒議長獎，但基於政治人物要趕場，所以最後請他一起頒6年1班的畢業證書。

(中時 )

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