邱敬斌3人赴議會說明文大案 90度鞠躬向何博文道歉

2018年06月20日 12:57 中時 吳岳修

新北市府副祕書長邱敬斌（右）、城鄉局副局長汪禮國（中）、城鄉局副總工程司周繼祖，20日赴新北市市議會專案報告文大宿舍關說疑案。（吳岳修攝）

文化大學宿舍爭議持續延燒，民進黨新北市議會黨團20日上午邀請新北市府副祕書長邱敬斌、城鄉局副局長汪禮國、城鄉局副總工程司周繼祖，赴市議會專案報告，邱敬斌到場先向議員何博文鞠躬道歉，面對綠營議員追問有沒有關說文大案，邱坦承自己是都市計劃專業出身，在閒聊間確有提到文大案，3人異口同聲一再表示絕無關說，也未受人指使。

邱敬斌在議員蔡淑君帶領下，報告開始前先上前向議員何博文，就先前摔紙怒罵一事，以90度鞠躬向何道歉，邱自承情緒控管不佳，未來會自我檢討。

邱敬斌報告中再次說明，6月12日去北市就是單純為了恭賀20年好友陳建華榮昇總工程司，並提醒他晚上的聚會，因此請汪禮國代為聯繫陳，但北市都發局長林洲民卻說他們是去關說文大案，他不知道林局長是否故意漏說了什麼，造成北市同仁認為他們去關說。

邱也說，文大宿舍是都市計劃問題，他過去所學是都市計劃本業，他也當過城鄉局長，遇到與專業相關的時事議題，在閒聊中難免會聊到這個問題，這是對自己專業榮譽感的趨使，絕沒有人指使他。

(中時 )