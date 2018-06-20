哈利別吃醋！梅根首次出席年度盛會 被他一吻好害羞

2018年06月20日 12:40 中時電子報 蔡萱

世界上最豪華的皇家阿斯克賽馬大會近日在阿斯克鎮舉行。當然作為英國王室新成員的梅根自然不能錯過這場盛事，首次出席這場活動的她偕新婚丈夫哈利王子一起現身，已經對皇室慢慢習慣的她，也完美掌握全場的禮儀，不過活動上仍有一個小插曲，就是遇上熱情的馬術師的親吻她的手背，對此人在一旁的哈利王子，被捕捉到表情似乎有些陰沉，被網友笑稱是在吃醋。

薩塞克斯公爵夫人梅根和新婚丈夫哈利王子出席了這場為期5天皇家阿斯克賽馬大會（Royal Ascot），這也是世界上最豪華、最充斥著貴族氣質的社交活動之一，首次出席這場盛事的梅根自然成為全場焦點。

這對新婚小倆口在大會上展現如膠似漆的好感情，不過兩人也遇上了小插曲，當她們出席義大利馬術師德托里（Frankie Dettori）的頒獎儀式，德托里大膽在台上親吻了梅根的手背，梅根也對突如其來的熱情害羞笑了笑，讓德托里笑得好開心，直呼有梅根等皇室成員來為自己頒獎感到榮幸。

馬術師德托里親吻梅根的手背。(路透)

英國女王也出席了這場活動。(路透)

梅根和哈利在會上展現如膠似漆的好感情。(路透)

雖然是出於禮儀，但是人就在一旁的哈利王子，臉色似乎不太好，也因此在網路上引起熱烈討論，網友紛紛笑稱「哈利別生氣」、「膽大包天的馬術師」等。

除此之外，面對阿斯克賽馬大會的服裝規定特別嚴格，梅根仍是完美掌握，以一身符合賽事的規定的經典完美裝扮現身，她身著令她驚艷婚紗品牌Givenchy的設計師凱樂（Clare Waight Keller）所設計的白襯衫長洋裝，並以蕾絲點綴襯托出淑女風格，並頭戴Philip Treacy 2018春夏季新款的黑白色大帽沿，顯得優雅貴氣。

阿斯克賽馬大會除了是英國的運動盛事，也是冠蓋雲集的奢華社交年度盛會，出席活動的女性無不精心打扮、同場爭豔，不過難在服裝還得在大會規定下，洋裝和短裙的長度剛剛過膝或稍長，可選擇長褲套裝。帽子的帽沿不宜過寬，不宜佩戴網狀頭飾。

(中時電子報)