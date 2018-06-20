若選上北市長是否續辦？姚文智：雙城論壇是滲透

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民進黨台北市長參選人姚文智今出席本土獨派社團力挺記者會，被問到是選上市長否續辦雙城論壇表示，台北市是國家首都，應該發展跟各個城市交流互動，不會偏廢與各城市交流；但他說兩岸一家親及雙城論壇是種滲透，台北市會逐漸被中國納入二、三線城市。

此外，民進黨新北市長參選人蘇貞昌，確定不出席23日民進黨台北市長參選人姚文智的造勢晚會。姚文智今日上午參加本土獨派社團力挺記者會表示，原本規劃就是如此，這是參選市長第一場大型晚會，雙北合體將在7月15日黨代表大會共同造勢。

提到續辦雙城論壇及對兩岸一家親有無新詮釋，姚文智說，沒有，台灣是一個國家，台北市是首都，對等交流不涉政治前提是起碼堅持，他會仿效當年陳水扁擔任台北市長時舉辦的世界首都論壇，當時的紀念碑目前被放在市政府種菜，他感到很唏噓，拿來種菜不是壞事，但是台灣和世界城市平起平坐是他未來的目的。

姚文智還說，二十年來大家以為，台北市和日本關係非常密切，但在同時期，前台南市長賴清德和日本締交七個姐妹市，台中市長林佳龍也有三到四個，台北市因為不斷在跑上海，受中國影響，跟日本交流是零。

至於台北市大眾運輸1280月票爭議，姚文智說，國民黨參選人丁守中完全是傳統看法，這種市長任何人都能做，就是喊價，直接減價四百八十元，誰都會；但他推動的是如何鼓勵公共運輸、小額支付符合台灣民情、結合電子支付、消費回饋公平化，並跟上主流商業潮流等，各個條件具足，月票就會零元；批評的人多半沒有想像力、沒有願景，現代數位經濟是「羊毛出在狗身上，豬買單」，「我現在遇到的是，柯市府在雞同鴨講。」

(中時 )

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