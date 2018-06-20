韓國瑜笨？黃暐瀚：敢面對市議會去選市長 吳音寧還被笑媽寶

國民黨高雄市長參選人韓國瑜(左)、北農總經理吳音寧(右)。(圖/本報資料照)

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中時電子報

台北農產公司總經理吳音寧上會期到議會備詢，因為送殘菜及洋酒爭議，被議員連連砲轟。吳音寧昨會前在臉書PO出《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，被外界解讀為不願再到議會備詢。對此，資深媒體人黃暐瀚說韓國瑜自己笨，沒翻出這一條。不過他說「真的傻？真的笨嗎？敢於面對市議會的韓國瑜，現在去選市長了，吳音寧還在被笑是『媽寶』」。

吳音寧因業務推廣費風波未歇，北農19日舉辦臨時董事會討論查帳報告，不料農委會官股代表全數缺席，僅有北市府5席、民股4席共9人出席，最終因人數不足流會，外界批評農委會護航「媽寶」吳音寧，農委會官股則控柯市府未協調開會時間。此外，吳音寧會前在臉書PO出《台北市政府投資事業管理監督自治條例》，被解讀為不願再到議會備詢，陳景峻表示，該他扛的就會扛，全部由他負責也沒問題。

對此，黃暐瀚指出，吳音寧不備詢不要太驚訝，「吳音寧說的，是真的！」因為北市只佔股22.76%，不是北農並不是市府股權過半的公司，再加上北市府的代表是「董事長陳景竣」，並不是「總經理吳音寧」。所以，吳音寧之後不用去市議會了。

對於之前韓國瑜都有去議會備詢，黃暐瀚說那是韓國瑜自己傻，自己笨，誰叫韓不翻出這一條？不過黃暐瀚坦言，「真的傻？真的笨嗎？敢於面對市議會的韓國瑜，現在去選市長了，吳音寧還在被笑是『媽寶』，福禍相倚，到底誰吃虧？其實很難說」。

(中時電子報)

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