國泰迎首架A350-1000　台北－香港搭得到

國泰航空迎接第一架空中巴士A350-1000客機，7月起將投入香港－台北航線。（國泰航空提供）

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國泰航空迎接第一架空中巴士A350-1000客機加入機隊，19日由法國圖盧茲出發抵達香港，初期將運用在亞洲地區，包括7月起投入香港－台北航線。國泰航空表示，今年將接收8架A350-1000，冬季起投入馬德里、特拉維夫、阿姆斯特丹、曼徹斯特、蘇黎世等歐洲航線。

國泰航空指出，隨著A350-1000客機陸續加入，機隊將更加年輕，A350-900讓國泰能高速拓展長途航線網絡，為乘客提供更廣泛的直航選擇，而A350-1000客機具備更佳的航程、燃油效益，且運作時非常寧靜。國泰航空總共訂購20架A350-1000客機，今年將接收8架，其餘12架客機則於2021年前陸續接收。

國泰在短短2年間，以A350機隊開辦多條不停站直航航線，包括巴塞羅那、布魯塞爾、基督城、哥本哈根、倫敦格域、特拉維夫、都柏林等，11月啟航的開普敦，也將以A350-900客機執飛。

根據國泰航空規劃，A350-1000客機分為商務艙，特選經濟艙與經濟艙，總共有334個座位數，比A350-900多出54個，機艙設置全新的經濟艙座椅，配備更大及高清的個人顯示屏幕、先進的機上娛樂系統和LED燈光照明系統，而機艙的寧靜度更提升了50％。

國泰在短短2年間，以A350機隊開辦多條不停站直航航線，包括巴塞羅那、布魯塞爾、基督城、哥本哈根、倫敦格域、特拉維夫、都柏林等，11月啟航的開普敦，也將以A350-900客機執飛。

根據國泰航空規劃，A350-1000客機分為商務艙，特選經濟艙與經濟艙，總共有334個座位數，比A350-900多出54個，機艙設置全新的經濟艙座椅，配備更大及高清的個人顯示屏幕、先進的機上娛樂系統和LED燈光照明系統，而機艙的寧靜度更提升了50％。

(中時 )

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