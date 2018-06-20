義交罵行人神經病 法官判他無罪

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中時

胡姓義交去年9月下班時段，在路上指揮交通，一名墨姓女子質疑胡要行人讓開，是替附近一家建商服務，幫建商引導車輛進入大樓，墨姓女子以手機蒐證，還上前找胡男理論，胡認為無端遭質疑氣得脫口說「神經病」，檢方起訴胡涉犯公然侮辱罪，案經台北地院審理，法官認為胡不是無端謾罵，沒有主觀犯意，判胡無罪。

胡是義勇交通警察大隊隊員，去年9月28日下午6時許，在台北市敦化北路附近執行指揮交通疏導勤務，墨女認為胡執行勤務不妥適，趕行人快走是替附近的宏國集團服務，是幫宏國引導車輛進入宏國大樓，因此上前理論。

墨女認為，胡一直趕路人，引導車輛進入宏國大樓，質問胡讓車輛開上人行道，叫行人讓開是否合法？之後拿手機拍攝蒐證，質疑胡是私人單位的保全員，胡氣得對墨女說「神經病」。

檢方起訴胡移送北院審理後，胡辯稱，他當時穿著制服在服勤，才會先讓車子進入宏國大樓，強調不是在為宏國做事，墨女先在人行道指控他，又站在馬路中央安全島拍他，導致他無法專心執勤，才會罵人。

法官認為，胡會開口罵人，起因墨女質疑指揮交通不當，不是無端謾罵、攻擊個人；當時雙方相互爭執，言詞交鋒，胡沒有貶低墨女人格或地位，罵「神經病」是針對墨女的行為，並非針對她的人格，不具備公然侮辱的主觀犯意，因此判決無罪。本案可上訴。

(中時 )

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