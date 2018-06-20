中捷事業廢棄物違法濫倒 林佳龍：嚴格取締

民眾在烏日區自立段81地號旁，未登錄國有土地上；發現被濫倒大批中捷事業廢棄物。（陳世宗翻攝）

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市議員吳瓊華在濫倒的廢棄物中，發現被廠商丟契的施工反光背心。（陳世宗翻攝）

台中捷運綠線目前進入試運轉！施工中產生的廢棄物何去何從？市議員吳瓊華20日質詢說，民眾在南區及烏日區交界的產業道路，發現被濫倒大量的捷運工程廢棄物；典型只准州官放火、不許百姓點燈，可惡至極！市長林佳龍強調，政府帶頭執法不管廢棄物是來自業者或政府都會嚴格取締。

吳瓊華指出，台中市捷運工程的廢棄物遭不肖廠商棄置於烏日與南區交界的京城路等地，附近居民已忍無可忍，不僅挖地來掩埋還隨地亂丟，並企圖放火要湮滅證據；現場還發現捷運的規畫圖、設計圖，還有施工人員的背心識別證等，公部門的重要文件可以這樣任意丟棄嗎？

環保局長白智榮表示，該局於6月5日查獲全懋系統工程公司，將事業廢棄物棄置於烏日區自立段81地號旁未登錄國有土地，該局除將全案送檢警偵辦，並且在該區域加裝監視器。

交通局長王義川說，台中捷運由台北市政府捷運工程局施作，標案也由台北捷運局發包，但只要是在台中市施工就應該符合環保法規的規定。市長林佳龍強調，市府應該帶頭執法，以這件案子來看，不管做錯的是廠商還是政府，也不管是中央或地方政府，只要有廢棄物市府都會嚴加取締。

環保局表示，由於為配合檢察官保全證據，目前尚無法清理該廢棄物；該局將請檢察官儘速保全證據，並敦促業者儘速清理，並要求土地管理者儘速做好防制措施，避免該處成為棄置熱點。

(中時 )

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