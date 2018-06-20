楊繡惠搭便車 驚見黑道大哥黏女星「咿咿啊啊」

2018年06月20日 13:16 中時電子報 蔡曉婷

小亮哥訴說當年得罪大哥的女人被威嚇。（圖／中天提供）

《麻辣天后傳》明(21日)播出主題「原來以前的演藝圈這麼黑? 黑道賭博槍來刀去的藝界人生」，來賓楊繡惠自曝少女時期曾誤坐上黑道大哥的便車，豈料當場看到大哥和女前輩在保母車上當場親熱起來，18禁的畫面讓她嚇到不知所措。

楊繡惠說，16歲秀場時期時，曾和女前輩一起受邀搭黑道大哥的便車，「保母車上應有盡有，電視、沙發、床什麼都有。」主持人利菁驚訝問：「還有床？」，她笑回：「對！在車上，原本看電視，突然大哥說要看影片卻播放A片，前輩就跟大哥在車上咿咿啊啊的親熱，害得我不知道頭往哪裡伸，看哪邊都不是。」利菁疑問：「那車子還在開？」楊繡惠說：「還在開啊！上高速公路咧！」

小亮哥回憶起，當年曾經因為口頭訓誡一名小歌手不尊重前輩，結果差點「走不出高雄」。當天晚上高雄的一個老大，就帶著兩個小弟來我的飯店。」小亮哥這才發現自己是得罪了「大哥的女人」，原本他想道個歉就能脫身，沒想到秀場的老闆是另一名黑道大哥，知道消息後要他不准去道歉，說這樣他們會沒面子，讓小亮哥左右不是人。

資深藝人蔡頭則真的碰上「槍來刀去」的恐怖後台，他透露有天在秀場電梯遇到黑道大哥拿槍勒索20萬，蔡頭答應後之後又被要求給50萬，情急之下他只好去跟秀場主管哭訴，主管便強硬幫蔡頭討公道，還痛打了對方一頓，才解除危機。

想看更多當年秀場的精彩內幕，6/21（四）請鎖定中天綜合台晚間11點《麻辣天后傳》。

(中時電子報)