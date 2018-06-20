枋寮新龍社區又淹了公所也來了　居民批：作秀

2018年06月20日 13:26 中時 謝佳潾

19日近午時雨勢漸緩，但枋寮鄉新龍村卻依舊水淹民宅。（謝佳潾攝）

19日近午時雨勢漸緩，但枋寮鄉新龍村卻依舊水淹民宅。（謝佳潾攝）

枋寮鄉公所建設課一早就派人到場查看，但居民仍怒訴「公所毫不做事，只會作秀」！（謝佳潾攝）

因西南氣流影響，屏東19日起再度豪雨不斷，沿海一帶又傳出淹水災情，20日上午台17線東港到佳冬段幾乎全面封路，幸近午時雨勢漸緩，不過枋寮鄉新龍村卻依舊水淹民宅，而公所建設課雖一早就派人到場查看，但居民仍怒訴「公所毫不做事，只會作秀」！

閔姓居民怒指，他在當地住了20多年，幾乎年年淹，就連漲潮時都會積水，這麼明顯的問題公所卻視若無睹，從沒看過他們到場關心一下，今天突然一次來這麼多人，想必是被罵翻了，才會來作秀，反正也沒差了，早就習慣了。

他說，新龍村地勢低窪，每下豪雨就會淹，不過這次很奇怪，水從昨天下午積到現在都沒退過，又不是颱風天卻淹成這樣，真的很誇張。他還指出，因為公所的不作為，導致他們只能自救，不是將水淹住家的慘照上傳臉書「公諸於世」，就是把所有東西往高的地方放，減少災損。

「公所根本就是不聞不問！」楊姓居民則更生氣地說，上週豪雨來襲時，他就發現有個魚塭旁的排水溝堆滿沙包，他曾致電公所請他們找人來看，但他們卻都無聲無息，直到今天才來跟魚塭主協調拿走沙包，但又有什麼用，水都淹起來了，明明是可以預防的事為何不做。

建設課長林怡如指出，他們真的沒有收到相關訊息，也許是中間的溝通出現問題，且魚塭旁的排水溝不是公所建設，某種程度上很難處置，而公所也無法幫居民堆沙包，這涉及經費、計畫等問題，並非公所可以全權處理的。

林怡如說，經過一個上午的查看，發現應是過路版橋的排水出現問題，那裡的水幾乎呈現靜止不動的狀態，之後會針對那邊的狀況進行解決。

(中時 )