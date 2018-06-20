3000筆愛滋個資遭洩　露德協會：已有多人感到焦慮

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今有媒體報導，北市聯醫昆明防治中心在2007年，外洩3000多筆愛滋感染者的個資，直到2017年才緊急刪除。致力關注與維護愛滋感染者權益的台灣露德協會表示，一早就有多名病友和家屬對此表達高度焦慮，認為資料多年來在公部門保存得好好的，怎麼突然出包，擔心感染身分被發現、甚至遭有心人士濫用，「但不影響後續就醫意願。」

北市聯醫昆明防治中心護理組主任莊苹在2007年赴國外進行教育演講，未清除投影片和後台資料的連結，導致可透過該後台雲端資料，查到2007年前約3000多筆的感染者照片、身分證字號等個資，有民眾上網發現後，將其結果通報媒體，新聞報出後引發社會譁然。

台灣露德協秘書長徐森杰說，今天新聞出來後，網路群組就有多名感染者和病友家屬，對此表達高度焦慮，無法理解「怎麼會有這種事情發生」，每個人都認為，數年來，相關資料和隱私，原本都被公部門保存的好好的，怎麼突然就這樣洩漏了出去。

徐森杰說，患者和家屬最擔心的，是感染者的身分被外界發現，以及個資遭有心人士濫用「應不至於影響後續的就醫意願」，目前也暫未接獲有人要求償、採取法律行為的聲音。

然而，徐森杰認為，這件事在2年前發現後，相信包括疾管署等相關單位，都已迅速的做出處理，但今日既然被媒體爆出，代表應是有人看過、甚至下載過；他呼籲，站在防疫的角度，民眾若仍看到網路上有相關資料，應立刻通報疾管署進行處理，他們現在也會持續在網路上搜尋，愛滋感染者若仍感到焦慮，可撥打協會電話求助。

(中時 )

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