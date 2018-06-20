基隆市漏水最嚴重 漏水率高達25％

2018年06月20日 13:51 中時 張理國

台水公司董事長郭俊銘上午陪同政務委員唐鳳與媒體茶敘，郭俊銘說，全台漏水率平均為15.5%，其中基隆市漏水最嚴重，漏水率高達25%，未來優先處理漏水將鎖定基隆、台中及高雄市三個縣市專案辦理。

郭俊銘說，基隆漏水率最高，是因為基隆是山區，水壓起起伏伏，台中則是921大地震造成鬆動，高雄則是因為沒有水庫，必需優先處理漏水問題，相關改善計畫去年已啟動，預計6年內完成，其中基隆的目標是把漏水率降到15%，另外，行政院長賴清德已要求在2031年要把全國平均漏水率降到10%，這個目標雖然很高，但有信心可以達成。

總統盃社會創新黑客松競賽，台水公司的「搶救水寶寶」以大數據和機器學習方式，發現漏水、縮小漏水查找範圍，以及漏水預測等原因獲獎。並將代表台灣參加今年在紐西蘭舉辦的黑客松競賽。郭俊銘在茶敘時被問到漏水問題，郭俊銘說，解決漏水問題，汰換老舊管線是降低漏水最好的方式，現在台水每年貸款70億就是要作管線汰換，總計已負債670億元。

郭俊銘還被問到調漲水價問題，他說台北市政府是用拉大級距方式辦理，對民生衝擊沒那麼大，明年如果全面性漲水價有困難，說不定會從拉大級距方式處理，是有這樣的可能性。

郭俊銘說，商業或工業用水增加，代表生意變好，由於水費佔總成本較低，用戶不會計較漲水價的問題，去年台北市拉大級距沒有產生抱怨，就是漲的部分以商業用水居多，也就是60度以上才調整水價，明年台水也有可能比照辦理，但要看社會氛圍；調漲水費問題今年底才會仔細評估，漲水價還是要透過費率審議委員會，提案也可能是年底或明年年初。

(中時 )