台中市潭雅神工商協進會捐贈消防水帶

2018年06月20日 13:53 中時 王文吉

工商團體捐贈消防水帶，希望讓消防弟兄救災更有效率，也更安全。（王文吉攝）

台中市消防局主秘楊元吉（左二）回贈感謝狀。（王文吉攝）

消防水帶具防火功能，但火場溫度高，加上佈水線或車輛碾壓，能有仍會有劣化磨損情形。（王文吉攝）

火場環境惡劣，常造成消防水帶毀損，轄管台中市豐原、潭子、大雅、神岡的消防局第一大隊，每年約需汰換220條水帶。為此，台中市潭雅神工業廠商策進會20日捐贈60條2.5英吋水帶，另加碼20條1.5英吋水帶給大雅分隊，希望讓消防弟兄救災更有效率，也更安全。

捐贈儀式由台中市消防局主秘楊元吉代表受贈，並回贈感謝狀，義消第一大隊長陳豐榮致贈消防寶寶，台中市議員陳清龍也受邀出席。「政府資源有限，民力無窮！」楊元吉表示，火場溫度高，雖然水帶具防火功能，仍會有劣化情形，一年採購數百條，仍不敵損耗速度，非常感謝工商團體對救災工作的支持與肯定。

潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再表示，協進會成員都非常敬佩消防弟兄，冒險出任務，為大眾服務，得知大隊有需求，希望藉由小小一份力量，對社會有一點貢獻。秘書長邱瑞之說，除捐贈60條2.5英吋水帶給第一大隊外，另加碼20條1.5英吋水帶給大雅分隊。

台中市消防第一大隊指出，消防水帶最常因佈水線或車輛碾壓磨損，一旦影響救災水壓，就須立即汰換；所屬5個分隊每年汰換220條水帶，籲民眾勿靠近火場駐足觀看，路過車輛儘量繞行，勿直接以車輪輾壓水帶。

(中時 )