台中市潭雅神工商協進會捐贈消防水帶

潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再（左三）代表捐贈60條2.5英吋水帶給台中市消防局第一大隊。（王文吉攝）

友善列印
中時
工商團體捐贈消防水帶，希望讓消防弟兄救災更有效率，也更安全。（王文吉攝）
台中市消防局主秘楊元吉（左二）回贈感謝狀。（王文吉攝）
消防水帶具防火功能，但火場溫度高，加上佈水線或車輛碾壓，能有仍會有劣化磨損情形。（王文吉攝）

火場環境惡劣，常造成消防水帶毀損，轄管台中市豐原、潭子、大雅、神岡的消防局第一大隊，每年約需汰換220條水帶。為此，台中市潭雅神工業廠商策進會20日捐贈60條2.5英吋水帶，另加碼20條1.5英吋水帶給大雅分隊，希望讓消防弟兄救災更有效率，也更安全。

捐贈儀式由台中市消防局主秘楊元吉代表受贈，並回贈感謝狀，義消第一大隊長陳豐榮致贈消防寶寶，台中市議員陳清龍也受邀出席。「政府資源有限，民力無窮！」楊元吉表示，火場溫度高，雖然水帶具防火功能，仍會有劣化情形，一年採購數百條，仍不敵損耗速度，非常感謝工商團體對救災工作的支持與肯定。

潭雅神工業廠商協進會理事長黃加再表示，協進會成員都非常敬佩消防弟兄，冒險出任務，為大眾服務，得知大隊有需求，希望藉由小小一份力量，對社會有一點貢獻。秘書長邱瑞之說，除捐贈60條2.5英吋水帶給第一大隊外，另加碼20條1.5英吋水帶給大雅分隊。

台中市消防第一大隊指出，消防水帶最常因佈水線或車輛碾壓磨損，一旦影響救災水壓，就須立即汰換；所屬5個分隊每年汰換220條水帶，籲民眾勿靠近火場駐足觀看，路過車輛儘量繞行，勿直接以車輪輾壓水帶。

(中時 )

基隆市漏水最嚴重 漏水率高達25… 想飛劇場巡演 慢飛天使圓夢

推薦閱讀

發表意見
留言規則
中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定：
  • 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章
  • 請不要刊登與主題無相關之內容
  • 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除
  • 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號
  • 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結
  • 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊
  • 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等
  • 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範
違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。