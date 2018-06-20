每年達180萬噸 陸媒：有害生活垃圾回收難

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旺報

大陸目前針對醫療廢棄物、工業危險廢物，雖已建立起較為嚴格的回收處置制度，但陸媒稱，對廢電池、廢溫度計、廢殺蟲劑等日常生活中產生的有害垃圾危害性卻認識不足，部分有害垃圾流向不明。

據大陸《全國大中城市固體廢物污染環境防治年報》2016年數據，全大陸的大、中城市生活垃圾產生量為18850.5萬噸，醫療廢物約為72.1萬噸，當年有害生活垃圾產生量約為180多萬噸，約為同年醫療廢物產生量的2.6倍。

陸媒《半月談》20日報導，有害垃圾，主要分為行業源和家庭源危險廢棄物，家庭源危險廢物主要包括廢藥品及其包裝，廢殺蟲劑、消毒劑及其包裝，廢礦物油及其包裝，廢膠片、廢像紙、廢螢光燈管、廢溫度計、廢血壓計、廢鎳鎘電池和氧化汞電池（水銀電池）以及電子類危險廢物等。

北京清華大學環境學院巴塞爾公約亞太區域中心履約工作室副主任董慶銀說，有害生活垃圾產生量高，但大陸對其蒐集、處置尚處於起步階段。

董慶銀建議，應加強針對有害垃圾的制度設計，在大陸即將修訂的《固體廢物汙染環境防治法》中，制定相應的責任機制。其次，完善城市基礎設施建設專項規劃；第三，開展有害垃圾底數調查，制定優先管理和收集廢物品類；第四，借助生活垃圾分類工作，加強對有害垃圾分類的宣傳、引導，開展從業人員培訓，為分解細化有害垃圾的管理工作提供支持。

(旺報 )

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