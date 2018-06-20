不捨烘焙業丟棄麵包 年輕情侶開惜食餐廳

2018年06月20日 14:00 中時 洪安怡

曾經投入烘焙業的年輕情侶，有感於麵包店每日拋棄大量麵包的浪費，決定開設惜食餐廳，大量採用格外品，更讓食材從皮到殘渣都物盡其用，例如打完豆漿的豆渣做成甜點等。儘管耗費更多精力處理食材，成本沒有降低，但將惜食概念推廣出去，讓他們覺得相當具有意義。

原粹蔬食作創辦人之一柯詩語表示，過去他們在烘焙業時，麵包必須先做好等客人上門，門市每天都需要準備大量現成品，以配合台灣消費者喜歡當天現烤麵包的需求，而業者也希望提供最新鮮的麵包，造成很多還能食用的隔夜麵包被丟棄，以1家店1天3萬元的營業額來看，大概有近2千元的麵包都會被丟棄。

另外一位創辦人簡鉉堼說，當時他曾試圖邦公司進行產品控管，銷量較佳的提供較多的量，但消費者大約下午4、5時下班後陸續上門，如果看到架上麵包沒有滿盤，就會以為不新鮮而不想選購，因此公司還是會希望下午生產大量麵包，讓擺設滿盤賣相較佳，而因此造成更高的損耗。

決定自己開設餐廳後，簡鉉堼說，他們今天進貨的菜今天用完，食材不去皮去籽，盡量不產生損耗，柯詩語表示，他們固定選購格外品，食材物盡其用，像是豆漿剩下的豆渣製成黑糖豆渣鬆餅，客人接受度也很高；在店內用餐，會特別詢問客人不喜愛的食材客製化處理，份量也可做調整。

柯詩語說，採用格外品做惜食餐廳，其實非但沒有減少成本，反而增加成本，因為要將賣相不好的蔬菜多一層心思處理；過去總以為自己把食物吃完就不浪費了，但從營業過程中理解，要從廚房進行控管，在採購端就避免損耗，比後端不剩食更有效，也更有意義。

(中時 )