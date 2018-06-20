不服勞軍捐被警告 婦聯會提告6／29宣判

不服勞軍捐被警告婦聯會主委雷倩出庭。(王己由攝)

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婦聯會前年未提供「勞軍捐」相關文件及收取數額等資料，內政部依人民團體法規定，認定婦聯會違法，予以「警告」；婦聯會不服訴願駁回後提行政訴訟，台北地方法院行政訴訟庭今(20)日開庭，婦聯會承認有勞軍捐，但律師不解依什麼規定必須提出資料，控內政部是在「扣帽子」；但內政部強調警告處分合法，全案已辯論終結，定6月29日下午4時宣判。

庭審後雷倩表示，法治是民主的基石，司法是人民權益的最後捍衛者，婦聯會希望本案爭點能被釐清，也就是政府行使的公權力，是不是可以逾越正常的法律賦予政府的職權；人民在面對擴權的政府時，可否藉由司法爭取到正當的權利，希望透過本案為台灣立下真正的典範。

庭訊中，婦聯會律師柏有為承認有勞軍捐，但質疑依據哪條規定必須提出資料，且行政機關不能沒有法律依據就做成處罰，否則是藉由妨害公益之名扣婦聯會帽子。律師也說，勞軍捐款的性質是出於各界意願，不是課稅，因此該筆款項並未涉及稅入或稅出，沒有涉及不法。

內政部代表則以三點理由，主張處分有道理。首先強調依據人團法等規定，婦聯會2007年就應清楚提供相關資金資料給內政部，但婦聯會始終不理，才會做出最輕的警告處分；第二、婦聯會自1955年起利用行使公權力機會，長年收取勞軍捐，且有大量資金流向特定政治陣營，已嚴重妨害公務，內政部才據此做出合理的警告處分；還有婦聯會雖在本案中以資料不齊全為由，拒絕提供勞軍捐明細，但就內政部所知，婦聯會在高等行政法院與黨產會間訴訟卻能提出勞軍捐明細，可見非不能為。

法官聽完雙方陳述後，認為本案雙方都無意見再提出後，諭知本月29日下午4時宣判。

(中時 )

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