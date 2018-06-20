陳英鈐爆：洛桑奧委會決議 不接受中華台北改名參加奧運

2020東京奧運台灣正名行動聯盟今年2月初完成第一階段公投提案，並由共同發起人張燦鍙（左3）將連署書送交中選會。（本報系資料照片）

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中選會主委陳英鈐（見圖）20日接受廣播節目專訪，針對近期外界批評中選會拖延、駁回的數個公投案親上火線解釋，陳表示有的案子公投主文據誘導性且語意不清等待補正，並非拖延2個月不審查，有的案子則因涉及公務員薪資預算，受限《公投法》規定而排除。(郭吉銓攝）
中選會主委陳英鈐（見圖）20日接受廣播節目專訪，針對近期外界批評中選會拖延、駁回的數個公投案親上火線解釋，陳表示有的案子公投主文據誘導性且語意不清等待補正，並非拖延2個月不審查，有的案子則因涉及公務員薪資預算，受限《公投法》規定而排除。(郭吉銓攝）

年底公投大爆炸，其中由民間團體發起的「台灣正名參與2020東京奧運」公投，雖然已在5月11日啟動第二階段連署，不過中選會主委陳英鈐今接受廣播節目專訪時指出，洛桑奧委會在5月3日時特別開會決議，不接受中華台北奧會改名，體育署曾特別行文提醒中選會；陳英鈐說，當時審查此案的聽證會有邀外交部、教育部體育署的官員表示意見，當時都持反對意見，絕非外界說的「不審查就直接放行」。

至於為何洛桑奧委會決議後，中選會仍通過「台灣正名申奧公投」？陳英鈐說，根據《公投法》規定，已經實現公投目的，並由立法院通知，才可以停止公投，因此決議並不是《公投法》規範的停止公投理由。陳會後受訪時說，洛桑奧委會應該是有得知台灣民間團體發起「正名公投」，所以才開會決議不接受中華台北改名，但公文上並無「明示」就是因為公投案。

針對近期外界批評中選會拖延、駁回的數個公投案，如藍委盧秀燕提出的反空汙公投、孫文學校所提的廢止年改案公投、廢止《促轉條例》公投等，陳英鈐解釋，盧秀燕是4月3日提出公投案，但公投主文不清楚，直到6月5日才補正，並非拖延2個月不審查。

陳英鈐說，《公投法》現行就有規定，公投事項要排除薪資、政府預算，廢止年改公投因涉及公務員薪資預算，屬於排除事項；廢止《促轉條例》的公投，則是公投主文據誘導性且語意不清，如果不修正，勢必會有反方提出相反的公投案，如果都通過，恐「沒完沒了」。

(中時 )

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