擬連續9天全用清潔能源供電 大陸青海創世界紀錄

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旺報

大陸青海省擬在20日0時至28日晚間12點，將連續9天（216小時）全部使用清潔能源供電，所有用電均來自水、太陽能以及風力發電產生的清潔能源，將繼去年的「綠電7日」之後，再創世界紀錄。

新華社稱，2017年6月17日0時至24日0時，青海省達成連續7天（168小時）全部使用清潔能源供電，打破葡萄牙電網在2016年創下的107小時全清潔能源供電紀錄。

青海省位於青藏高原東北部，是長江、黃河和瀾滄江的發源地，水電資源豐富且太陽能資源得天獨厚，因此是大陸重要的區域能源接續基地。青海省已公布一系列新能源產業規劃以及相關扶持政策，推動新能源產業迅速崛起，目前新能源裝機已接近水電規模，成為第二大電源。

青海省能源局負責人表示，據規劃，預計到2020年，青海新能源裝機總規模將突破2000萬千瓦，占全青海省電源總裝機容量的50%以上。

大陸國家電網青海省電力公司總經理、黨委副書記祁太元表示，與去年相比，今年電網規模進一步擴大，全青海省電源裝機達到2640萬千瓦、負荷達到850萬千瓦、日均電量1.89億千瓦時，分別增長13%、17%和8%。其中新能源裝機達1070萬千瓦，增長42%，占比達到40.6%。

祁太元表示，今年將最大程度促進新能源消納，預計新能源日均發電量5300萬千瓦時，較「綠電7日」增加40%。同時優化火力發電的開機方式，進一步減少對火電依賴。

(旺報 )

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