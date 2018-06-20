《西方極樂園2》完結篇 1.5小時大放送

2018年06月20日 14:29 中時 潘鈺楨

HBO強檔熱門影集《西方極樂園》（WESTWORLD）第2季即將進入完結篇。完結篇片長將長達一個半小時，為全劇最長的一集。

《西方極樂園》第一季榮獲2017年22項艾美獎提名，並獲得5項肯定。《西方極樂園》是一部複雜且極富想像力的影集，故事描述在未來的幻想主題樂園中，一群機器人「接待員」偏離了原先的程式設定，出現令人不安的異常行為模式，在第一季結局時進行猛烈的反撲。而第二季則繼續延伸這激烈反抗的結果，以及其他許多在這主題樂園中人類與機器人接待員之間的問題。

第二季的演員陣容包括伊凡瑞秋伍德（Evan Rachel Wood）、譚蒂紐頓（Thandie Newton）、艾德哈里斯（Ed Harris）、傑弗瑞萊特（Jeffrey Wright），以及詹姆斯馬斯登（James Marsden）等。第二季由強納森諾蘭（Jonathan Nolan）和麗莎喬伊（Lisa Joy）創作，並與J.J.亞伯拉罕（J.J. Abrams）、Roberto Patino、Athena Wickham、Richard Lewis，以及Ben Stephenson一同擔任執行製作人。《西方極樂園》的故事是以1973年英文同名電影《鑽石宮》為靈感發想，電影版是由麥可克萊頓（Michael Crichton）編寫。

第二季完結篇將在6月25日（一）上午9點於HBO和HBO HD頻道與美國同步首播精彩完結篇，當日晚間10點再次播出。《西方極樂園》第二季完結篇HBO隨選視訊服務（HBO ON DEMAND）也將安排播出。

(中時 )