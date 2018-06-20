彰化民靖國小畢典 學生下廚辦謝師宴

2018年06月20日 14:33 中時 鐘武達

民靖國小畢典謝師電，畢業生的上菜秀。（鐘武達攝）

民靖國小20日畢典與辦另類謝師宴，學生、師長都開心。（鐘武達攝）

民靖國小畢業生扮總舖師準備謝師宴。（鐘武達攝）

竹塘鄉民靖國小20日畢業典禮結合「食農教育」舉辦另類謝師宴，12名畢業生帶著學弟妹化身總舖師「辦桌」料理8菜2湯，更以上菜秀向老師及家長致謝，大口品嘗孩子們料理的美味，大人們都說「這樣的教育很值得」。

校長蔡國吉說，民靖國小以「食農教育」為基礎結合12年國教前導學校計畫，發展以地方人文與產業特色的主題課程，從低年級的小小記者認識地方產業、中年級「送愛小廚師」認識蔬菜到下廚實作以至高年級「我是總鋪師」的中西式餐桌禮儀與辦桌等，都在這次畢典謝師宴進行成果總驗收。

畢業典禮上午9點30分開幕，民靖國小的總舖師們也為了中午謝師宴忙碌不已，畢業生與在校的小朋友分工洗菜備料，接著與老師共同以在地的豬肉、洋菇、青椒、玉米等食材料理成10道佳餚。

畢業班班長莊睿騰說，料理的8菜2湯是翡翠紅袍兩相伴、富貴黃金大四喜、神清氣爽綠意濃、苔痕點點綴金盤、悟能快炒黃綠紅、馬到成功財運來、濃情蜜意黃金湯、黃金鳳凰奔驕陽、碧波遊龍情意長、天篷大戰紅孩兒，菜名都是同學自己取的。李欣怡則說，能夠辦桌請師長享用，很開心，也很有成就感。

上菜前，學校先是安排低年級與中年級學生向介紹家鄉特產與菜餚的料理方式，可說是吊足來賓的胃口，最後壓軸再由畢業生將10道菜端上桌，宣布「謝師宴開動」。

看到畢業生把菜端上桌，座上老師及家長都迫不及待想要動碗筷，有家長說，這是第1次享用到孩子煮的菜，「感覺孩子長大了」；更有阿嬤稱讚說，沒想到孫子這麼厲害，還開玩笑說「以後廚房就交給他了」。

(中時 )