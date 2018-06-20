蔬果掉價 游淑慧：兩張表看出「台灣價值的崩跌」

2018年06月20日 14:58 中時電子報 簡怡欣

農委會昨（20）日指出，這幾天的香蕉產銷價格已回穩，呼籲外界別再說賤價傷農民。不過，回顧今年與往年的國產水果價格，台北市議員參選人游淑慧指出，看到崩跌的國產蔬菜水果價值，不知農民心中的台灣價值，1公斤還剩多少平均價？

今年5月與104年同期的蔬果行情比較。（圖／臉書 游淑慧港湖加游）

今年5月與104年同期的蔬果行情比較。（圖／臉書 游淑慧港湖加游）

她根據農委會農產品行情統計，整理出今年5月與104年同期的蔬菜產品行情，發現蔡政府執政至今，多種蔬果的批發價平均比馬政府執政期間下降不少，像是香蕉、高麗菜、絲瓜批發價每公斤暴跌逾40%，依次還包括洋蔥、金鑽鳳梨、紅肉西瓜、小番茄等下跌38%～22%。

游淑慧質疑，看到崩跌的國產蔬菜水果價值，不知農民心中的台灣價值，一公斤還剩多少平均價？並表示，農民的台灣價值和蔡英文的台灣價值不一樣！感嘆「崩跌的農產品價格，崩跌的台灣價值。」

發文引起不同意見網友討論，認為是市場供需，還須考量天候、搶種、外銷受阻等因素。對此，她強調，比起價格平穩、一致的手機，當然賣愈多賺愈多；但反觀農產品價格會隨著需求和供給波動，一旦波動起伏大，農民到底怎麼樣才會有平穩且合理的收入呢？「這不就是農委會和農產運銷公司的責任了？」

(中時電子報)