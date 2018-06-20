避免補習班倒閉求助無門 補教品保協會提供連帶保證

2018年06月20日 15:05 中時 林志成

台灣少子化日益嚴重，許多補習班無預警倒閉，影響消費者權益。中華民國補教業品保協會指出，未來只要是會員補習班出現財務狀況而無法繼續服務時，他們將負責後續相關費用之支付，將這些學生安排到同類型的補習班把剩餘的課程上完。

教育部公告修正「短期補習班補習服務契約書範本」，7月1日生效，「非按月繳費」的補習班業者如未提供履約保證，又限期未改善，依消保法規定將可處3萬至30萬元的罰鍰。經再次令其限期改正而屆期不改正者，處新台幣5萬元以上50萬元以下罰鍰，並得按次處罰。

近年威爾斯美語、學承電腦等補習班無預警倒閉，造成消費者權益損害。全國各縣、市補教協會理事長及會員們決定為這些權益受損的學生找尋補救之道，承擔起「品質保證」的責任，因此成立「中華民國補教業品保協會」。

由於多數金融機構的履約保證得有資本額3000萬元的限制，而大多數補習業者均為中小型補習班，若以金融機構選項為履約保證，對中小型補習班的確是很大的困擾。

中華民國補教業品保協會理事長丘昌其表示，他們的成立正是整合各類型補習班，達成「補習服務聯合連帶保證」，以保護消費者權益。全國有1萬8000多家補教業，目前有1000多家補習班加入，會員名單可在網站（www.eqaa.org.tw）查到，或是補習班門口也會貼上會員標章以供辨識。

中華民國補教業品保協會表示，當他們的會員無法提供補習服務時，補習班學員得在6個月內向他們尋求在性質相近之補習班換取等值之服務（不包括原補習服務之贈品或贈送課程）；該等值之服務除採一般授課方式外，並可利用函授、廣播、電視、電腦網路等多元之教學方式辦理。

(中時 )