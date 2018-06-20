彰投自強兒童專屬的「我愛寶貝夏令營」等你來報名

2018年06月20日 15:23 中時 鐘武達

「我愛寶貝夏令營」活動內容豐富多元，深受小朋友喜愛。（鐘武達翻攝）

等你來報名！員林廣寧樂善團為弱勢兒童舉辦的「我愛寶貝夏令營」即將登場，今年將招收200個名額，4天3夜的活動完全免費，還有精美又實用的禮物可以拿，設籍彰化縣及南投縣的中、低收與邊緣戶國小5、6年級學童都可參加，報名至6月底止。

廣寧樂善團團長張雪如表示，為了讓弱勢家庭的孩子可以過個有意義又精彩的暑假，廣寧樂善團在5年前開辦完全免費的「我愛寶貝夏令營」，夏令營的節目豐富又多元，有益智、有感人，開辦以來相當受歡迎，今年第5屆將在7月5日至8日登場，營地是在高雄甲仙龍鳳寺。

「我愛寶貝夏令營」參加資格為彰化縣及南投縣國小升5、6年級的中、低收入家庭與邊緣戶的小孩，張雪如表示，由於只有200個名額，機會很難得，呼籲家長與學校，能夠鼓勵符合資格的學童前來參加。

張雪如說，「我愛寶貝夏令營」不僅食宿完全免費，主辦單位還提供盥洗用具、餐具、水杯、兩套制服、寢具以及豐富的文具與禮物，而且還為每人投保平安險。

家長如果想要為孩子報名，歡迎在30日以前攜帶相關文件或學校及村里長證明親至員林市員水路二段534號填寫表格，洽詢電話：04─8323113，施祕書。

(中時 )